Успешной считается петиция, которая в течение шести месяцев после её размещения на интернет-ресурсе получила не менее 50 тысяч голосов, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана подписал закон "Об общественном контроле", предусматривающий рассмотрение петиций граждан страны.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об общественном контроле", – сообщает Акорда.

В 2020 году Касым-Жомарт Токаев поручил создать легитимный институт онлайн-петиций, чтобы граждане могли инициировать реформы и предложения. В ноябре 2021 года в Мининформации заявили, что готовят нормативно-правовую базу по созданию единой платформы "Е-петиция".

Основной целью законопроекта является обеспечение участия граждан в управлении делами государства через общественный контроль.

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе она должна соответствовать следующим условиям:

к петиции должны присоединиться не менее 150 граждан РК в течение 20 рабочих дней с даты подачи;

отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.

Успешной считается петиция, которая в течение шести месяцев после её размещения на интернет-ресурсе получила не менее 50 тысяч голосов граждан РК в её поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК.