За этот период 25-летний мужчина, владеющий автомобилем «Ваз 2114» с иностранным учетом, получил 51 штраф. Все они связаны с превышением скорости. Нарушителя 29 сентября остановили сотрудники патрульной полиции с помощью мобильного приложения «Қорғау».

- Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Также водитель был привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса и технического осмотра. В отношении него вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.

Заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ отметил, что существенный вклад в безопасность дорожного движения вносят автоматические средства фиксации нарушений. Сейчас в областном центре установлены 53 такие системы. С их помощью, а также с помощью передвижного аппаратно-программного комплекса «Ekin Patrol» c начала выявлено более 55 тысяч нарушений ПДД на общую сумму более 480 млн тенге.