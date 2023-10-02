На необходимости завершить эту работу до 1 ноября настаивают власти областного центра. Сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в городском акимате говорили о том, какие проблемы сопровождают процесс замены опор и восстановления освещения.

Процентов на 80% от запланированного эти работы уже выполнены, но, по оценке акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, сейчас они замедлились.

Представитель подрядчика сказал, что демонтаж по одной стороне пр. Ал-Фараби встал - кто-то из провайдеров не убрал свои провода.

- Провайдеры... Мы их так высокопарно называем. А там на самом деле непонятно, что за люди, на каких условиях свои провода навесили, - сказал аким города. - Я, пока идет замена бетонных опор, начал обращать внимание, каких там только подвесов нет. Есть и большие кабеля, и тоненькие проводки. Как я понимаю, эти проводки означают, что интернет шпарит по нашим опорам... Сейчас все свои кабеля сбрасывают, потом опять начинают самовольно подключаться, тянуть провода ко дворам.

Представитель подрядчика подтвердил, что уже есть факт самовольного подключения с использованием новых опор на улице Бородина.

- У нас тут Таиланда допустить нельзя. Поручение отделу ЖКХ: есть специалисты, езжайте, смотрите, срезайте провода. И и не просто срезайте, а наказывайте с полицией, - заявил Марат Жундубаев. - Металлические опоры - это же не бетонные, рассчитаны на кабель, обеспечивающий освоещение, выдерживают нагрузку, которая соответствует выданным техусловиям. Не выше.

Фото Галины КАТКОВОЙ