Велозаезд "Леди на велосипеде" состоялся в День пожилого человека, 1 октября. Для Рудного это первое такое мероприятие. Участницы - женщины в возрасте более 55 лет. Джентльмены, к сожалению организаторов, не откликнулись на их призывы.

Прокатиться на двухколесном коне согласились, по подсчетам автора статьи, 18 женщин. Но мало просто сесть и крутить педали. Обязательное требование - создать неповторимый образ. Фантазию никто не ограничивал, поэтому в рудненском парке были пиратки, байкеры, дачницы..

- Такие заезды проводят во многих странах, в разных городах, поэтому мы решили в честь праздника провести заезд и у нас в Рудном, - рассказала «НГ» заместитель директора по социальной работе Центра поддержки семьи и активного долголетия Наталья КУЗНЕЦОВА. - Потому что интересно, как наши дамы 55 лет и старше могут себя реализовать. Даже если не получится, даже если велосипед будет просто рядом катиться, они все равно хотят это попробовать, так как "велозаезд" звучит круто. Мы хотим, чтобы такое мероприятие стало ежегодным и в следующий раз еще больше леди присоединились. Мы показываем, что жизнь на пенсии интересная, позитивная, неординарная.

Гости праздника танцуют в рудненском парке культуры и отдыха

Посмотреть не только на заезд, но и на творческие номера собрались десятки зрителей. Для пожилых в парке культуры и отдыха, перед главной сценой, поставили лавочки. На сцене пели, танцевали. А участницы Центра активного долголетия подготовили флешмоб.

Чирлидеры из ПК "Аят" пытаются повторить флешмоб от участниц Клуба активного долголетия

- Девочки наши занимаются в кружке танца зумба, - рассказала после выступления Инга ТОЛЕБАЕВА. - Этот флешмоб - визитная карточка нашего центра. Мы недолго готовились, зато исполнили танцы разных народов.

Концерт, как могли, старались сделать тематическим. Например, песню «Букет» Александра Барыкина акцентировали на первой строчке: «Я буду долго гнать велосипед». Сразу после такой музыкальной комады на сцену пригласили участниц забега. Ведущие представили зрителям каждую леди, сообщая о теме костюма и количестве внуков, а у кого-то и правнуков.

- Я уже на заслуженном отдыхе. Работала машинистом на фабрике, - рассказала "НГ" 61-летняя Надежда ЗАРУБИНА, которая приняла участие в велозабеге в образе Леди осени. - Долго не могла выбрать, кем нарядиться, спонтанно все получилось. Есть у меня платье осеннее, к нему и подбирала остальные детали. Использовала все, что под руку попалось. На велосипеде катаюсь часто, с первого класса школы. Он мой хороший друг по жизни.

65-летняя Шамшия КИРКЕНОВА сделала костюм не только для себя, но и для внука.

- Мы - пираты, а на велосипедах у нас паруса, потому что они - наши корабли, - объяснила она. - Паруса из бумаги и тряпок. Костюм у меня уже был, так как я пою и выступаю в ансамбле. А для внука сама сшила костюм.

62-летняя Сания БАЯХАНОВА тоже пришла на велозабег вместе с внуками. Ее костюм Капельки очень прост.

- Вы же знаете, что без воды мы никуда, - отмечает Сания Нурахметовна. - Шляпу эту я часто летом надеваю от солнца. А сегодня украсила ее каплями, которые мы вместе с внуками вырезали. Я - большая Капелька, а они - маленькие. С велосипедом дружу давно, катаюсь на нем на дачу.

Такой же простой образ у Татьяны ГОНЧАРУК. Несколько тряпичных лент, шляпа - и перед вами леди-ковбой. У когорой совсем нет опыта в управлении велосипедом.

- Я 53 года за рулем, у меня муж возит меня на автомобиле, - объясняет Гончарук. - И решила, что в 75 лет пришло время оседлать его величество велосипед. Нам подарили двухколесный транспорт. У меня была шляпа, был гармоничный образ в одежде. Посоветовалась со знакомыми, мне сказали: «Михаловна, ты ковбойка!». Это твой характер. Коня на скаку остановит, в горящую избу въедет, а самое главное - я леди на необыкновенном ковбойском велосипеде.

После короткой презентации образов леди прошли на набережную парка. Шли парадным строем вместе со своими велосипедами под крики "Поздравляем" от молодежи. Там вместе с юными спортсменами-велосепидистами прокатились вдоль реки и обратно.

В финале всех участниц ждали грамоты, а гостей праздника - концерт рудненских артистов всех возрастов.

Фото Георгия ГОВОРОВА