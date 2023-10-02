Два района на три дня останутся без газа в Костанае
2 октября 2023, 13:09 | ЖКХ
С 3 по 5 октября для жителей жилого массива Амангельды и поселка Дружба полностью прекратят подачу газа. Как сообщает служба IKomek со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "ҚазТрансГаз Аймақ", произойдет это в связи с проведением ремонтных работ.
- В связи с этим, в период проведения ремонтных работ необходимо предусмотреть использование резервного топлива, - говорится в сообщении.
Последние новости
02.10.23 12:00 Заявки всего на 250 бесплатных саженцев для осенней посадки поступили от ПКСК и ОСИ в Костанае
02.10.23 11:26 Гости устроили драку с ножом на свадьбе в Костанае
01.10.23 19:01 И каждому - по паре «тарелочек». Кабачки были, тыква будет, а сейчас готовим патиссоны
01.10.23 16:57 Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в столице Австрии, которую люди сделали одним из самых зеленых городов мира
01.10.23 13:21 «Тобол» не смог прервать безвыигрышную серию в чемпионате Казахстана по футболу в матче с двумя удалениями
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.