С 3 по 5 октября для жителей жилого массива Амангельды и поселка Дружба полностью прекратят подачу газа. Как сообщает служба IKomek со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "ҚазТрансГаз Аймақ", произойдет это в связи с проведением ремонтных работ.

- В связи с этим, в период проведения ремонтных работ необходимо предусмотреть использование резервного топлива, - говорится в сообщении.