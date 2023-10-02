Посадочный материал есть, а вот инициативы у жителей не хватает, отметил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Это касается и содержания детских площадок, и участия в санитарной очистке города.

Фото Ксении РЕБИК

В 2023 году в городе отремонтированы 42 детские дворовые площадки. Затрачивая на это средства, акимат пытается подыскать и ответственных за их содержание. Расчет был на ПКСК, ОСИ, которые брали бы на себя надзор за их текущим состоянием и мелкий ремонт. Аким не раз говорил об этой схеме на совещаниях. Но, похоже, ее внедрение не очень удается.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Вы когда ремонтируете, ответственных находите? - обратился глава города к руководителю отдела ЖКХ Денису ПЕТРУХНО. И, не дождавшись ответа, продолжил: - Мне все равно, что это будет - меморандум, договор, но кто-то должен за них отвечать. На следующий год даже начинать не будем строить детские и спортивные площадки, пока не будет договоренностей, кто будет смотреть за ними. А то жители приходят ко мне на прием, требуют «дайте нам площадку, сами будем ухаживать», а как до дела доходит - в ответ молчок. Был поначалу диалог с нами, а потом - наш монолог только. И так во всем. Чистый четверг объявили, что-то я не видел, чтобы жители массово вышли на уборку. Город чистый, потому что службы работают. А сами люди?

Что касается осенней посадки деревьев во дворах, то, возможно, невысокая активность ПКСК и ОСИ связана с тем, что получая посадочный материал, они должны три года гарантированно ухаживать за посадками.