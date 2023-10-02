Количество человек, которых привлекли к административной ответственности с начала 2023 года за неуплаченный налог на транспорт, сообщили в департаменте госдоходов региона. Всех их арестовали на срок от одного до трех суток. Кроме того, 37 автомобилей были водворены на штрафстоянку.

В пресс-службе департамента госдоходов напомнили, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности в рамках работы с судебными исполнителями могут применить следующие меры принудительного взыскания:

- ограничение регистрационных действий в уполномоченных органах;

- запрет выезда должника за пределы страны;

- арест должника;

- приостановление действия водительских прав;

- арест банковских счетов и иного имущества.

В ведомстве также сообщили, что частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы долга.

Проверить задолженность можно самостоятельно. Для этого необходимо зайти на сайт Комитета государственных доходов kgd.gov.kz, перейти в раздел «Электронные сервисы», далее «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности». Также это можно сделать через мобильное приложение e-salyq Azamat: «Все сервисы», далее «Сервис о задолженности по налогам и социальным платежам».