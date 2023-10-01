1 октября 2023, 12:51

А вот еще, друзья. Напомнили мне про лежачие полицейские. Почему нет, разметки, знаков на стандартных расстояниях. Кто дал им разрешения?

Помню давно Ильяс с НГ даже репортаж делали и по стандартам размера, высоты, ширины, по скорости. А воз и ныне там. А то и увяз.

Итак:

Павлова....знаки есть, впритык. Цветового обозначения нет.

Летунова 63, хозяин коттеджа положил их, и кстати на остальное все, тож положил.

1 Мая между Дощанова и Павлова по чётной стороне, такая же ситуация. И ещё в 6 мкр, байские лежачие тоже есть немало.

Садовая между Плеханова и Сибирской, это песня.

Уральская 8-10 во дворе, лежат через 4 метра.

Алтынсарина 106, 4 штуки на двор, см 10 в высоту и в ширину 15.

Мухаметжанова, не переборщили ли?

Чкалова, где разметка? Ну хоть лежачие норм, от Карбышева до Абая. До Гашека как получилось.

Кобланды дома 8- 10 навалили как хотели.

По Аль-Фараби для чего положили на Сьянова по пересечении? Гоголя между 60-62?

Абая с 8 по 12 дом??? Кочубея так же.

Сейчас во многих дворах асфальт поменяли, много где ненужных убрали. И да, я по дворам не гоняю, но перебор с лежачими есть.

Во прорвало)).

И, кстати, правильно, что убрали знаки стоп с переездов у нас некоторых. Потому что не сбавляя скорости у нас в городе можно было проехать по единственному переезду, Матросова. Но, к сожалению, его демонтировали, асфальт постелили, где гаражи. А остальные, там не стоп надо ставить знак, неровная дорога.



Про Затоболовку молчу, дай им волю на каждых 200 метров положат.