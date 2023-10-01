1 октября 2023, 10:09

Добрый день, уважаемые форумчане, НГ и жители Костаная. У меня пока пару вопросов по движению в городе нашем.

Абая со стороны КЖБИ, пересечение с Хакимжановой: знаки движения по полосам(которые по ПДД побеждают разметку) разрешают поворот прям с Хакимжановой направо ( не с полосы съезда), а также с центральной полосы налево. Ну ежели присмотреться.

Абая со стороны КЖБИ, пересечение с Тарана, вы что там натворили??? Какой там свороток направо? Было же до этого норм все. Налево и прямо, прямо и прямо направо 3 полосы, сейчас навертели как получилось! Теперь едем кто во что горазд и собирается пробка.

А, ещё. Кто регулирует и вообще ЕСТЬ ЛИ такие люди, кто решает за тайминг работы светофоров? Иной раз стоишь по главной, смотришь как поперек проехали 5-7 машин...а главная стоит ждёт 50-60 секунд.

На этом спасибо. Продолжим наблюдения 8-)

Р.S. Главное то не сказал, кто не знаю планировал движение у 2х больших торговых центров у нас. А именно ЦУМ и МАРТ. Где там знаки приоритета??? Почему заезжающие с Абая, по кругу, без знаков приоритета пропускают выезжающих с парковки марта вдоль Абая? Почему вынуждены водители стоять перекрывая перекресток Абая -Аль Фараби??? Мало там аварий произошло? Стоит знак кольца, толку. Едут кто во что горазд.

Спасибо за внимание