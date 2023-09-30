Самолет вылетел утром 30 сентября с учебно-тренировочной площадки Балапан в селе Уштобе, передает Tengrinews.kz.

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"После взлета в 07:46 часов экипаж самолета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествий Министерства транспорта начато расследование по данному факту", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08:44 по местному времени в пяти километрах от аула Доскей Карагандинской области.

Погибшими при крушении самолета оказались пилот-инструктор, который имел 1097 часов налета, и курсант военного института СВО.

"Пилот имел действующее свидетельство CPL (A) №000012, выданное 28.11.2019 года. Специальная отметка пилота инструктора была внесена ОЮЛ "КАМА", действующая до 01.07.2025 года", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что по случаю авиакатастрофы генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание. Активирован аварийный план, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.

Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК и Авиационная администрация Казахстана выразили соболезнования родным и близким погибших.