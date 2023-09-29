С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать федеральный пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.

Говорят, теперь на нейтральной полосе таких очередей нет / Фото из архива "НГ"

В их число попал и многосторонний автомобильный пункт пропуска Бугристое. На первый взгляд, нововведение целей своих достигает.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Теперь на нейтральной полосе между Кайраком и Бугристым скоплений грузового автотранспорта нет, - сказал сегодня, 29 сентября, на заседании в палате предпринимателей Костанайской области руководитель отдела экспортного контроля ДГД Серик ЖАЛАУШЫБАЕВ, - если раньше со стороны РФ через Кайрак проходило в среднем 750 грузовых транспортных средств, то сейчас 450. По нормативам проекта, в час на Бугристом их должны пропускать 12 единиц.

Но предприниматели заявляют, что реальных проблем на пунктах пропуска нововведение нисколько не решает, а просто искусственно снижает их пропускную активность. Брони, то есть зарезервированного места приходится с каждым днем ждать все дольше, ведь на деле грузопоток каким был, таким и остался.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Если в начале сентября ждать возможности забронировать место приходилось 2-3 дня, то сейчас ожидание растягивается на срок и более двух недель, - сказала исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - к нам ежедневно обращаются строительные компании, которым из-за этого задерживают доставку материалов, конструкций, оборудования, сантехники и так далее. И речь не только о коммерческих проектах, но и о социальных, работе по государственным заказам. Сейчас, например, ведется строительство школы в Аулиекольском районе. И руководитель подрядной организации заявляет, что из-за задержи автотранспорта с грузом необходимых материалов стройка идет с недельными перерывами. У него водителю пришлось неделю жить в машине, пока он границу не пересек, куда это годится?

Да, на нейтралке, говорят предприниматели, очереди, может, и нет, но транспорт с грузами просто вынужден останавливаться в окрестных населенных пунктах. И обрабатывают на пункте пропуска в час не 12 машин, а чуть не вполовину меньше, но это информация не подтвержденная.

Названные проблемы задевают интересы не только строителей, конечно, но и той же торговли, особенно скоропортящимся товаром. Строители сейчас высказываются громче всех потому, что у них заканчивается рабочий сезон, объекты надо вводить. А если ты просрочил договорные обязательства, никакой суд не примет во внимание проблемы на границе как объективную причину для этого.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Опаздывать к своему времени на пункт пропуска нельзя, опоздание допускается только на 10 минут, - говорил еще один из участников встречи в палате, - у моего водителя на днях возникли проблемы на погрузке, он опоздал на час в пункт пропуска и очередь его пропала, теперь запись только на 5 октября. Но ведь это дорога, иногда очень дальняя, тысячи километров, возможны поломки, колесо спустило, например. Можно как-то договориться с россиянами, чтобы время не резервировать, а только день?

Вопрос в том, с кем договариваться. Наша региональная палата предпринимателей пробовала обратиться к коллегам в Южноуральскую торгово-промышленную палату, но оттуда ответили, что к ним обращений и жалоб нет. И даже онлайн в заседании нашей палаты участвовать не стали.

Пограничники от проблем грузоперевозчиков открещиваются, не их это компетенция. В РФ внедряет проект Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы — федеральное государственное казенное предприятие. То есть решать что-то, содействовать, разбираться на уровне губернских властей некому. Проект федеральный и обращаться надо в органы власти на этом уровне.

А разбираться есть с чем, считают костанайские предприниматели. При официально заявленных возможностях электронного резервирования шустрые люди с той стороны границы уже вовсю предлагают втиснуть нуждающихся в досмотровую очередь в «ручном режиме». Содействие «помогаек» стоит сейчас от 5 000 рублей. Называли и другие суммы — 8 000, 15 000 рублей. И люди платят.

Обсуждался также вопрос о движении грузов через другие пункты пропуска в области. Налоговики подтверждают, что некоторая часть сейчас перевозится через Айет, Убаган, но большую нагрузку они на себя взять не могут. Причины этого — менее выгодная логистика, а также то, что все они, кроме Кайрака, двусторонние, товары из третьих стран проходить процедуры контроля на них не могут.

Ассоциация строителей обратилась с письмом, в котором изложена вся эта информация, к акиму Костанайской области. Предприниматели просят его содействия как раз в том, чтобы донести проблему на уровень парламента и правительства, в РФ — на федеральный. С той же целью намечено собрать Региональный совет палаты предпринимателей Костанайской области — его председатель Айдарбек Ходжаназаров является мажилисменом.

Фото Галины КАТКОВОЙ

По словам начальника отдела сопровождения проектов палаты Роберта ЮСУПОВА, проблема будет также в повестке форума приграничного сотрудничества, который в ноябре должен проходить в Костанае.