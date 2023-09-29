В одном из районов Костаная завтра отключат электроэнергию на полдня
29 сентября 2023, 13:11 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 30 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях с утра и до обеда будет отключена электроэнергия у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ВЛ-10кВ «Южная-ТП-419» (работы на ВЛ)
30 сентября с 09:00 до 14:00
- сауна «Арука» (Джамбула 89/5),
- кафе «Шахерезада» (Маяковского 52),
- «Газцентр» (Джамбула 87/1),
- рынок «ФК Тобол» (Наримановка),
- гипермаркет «Мегалайф» (Маяковского 41),
- центр технического осмотра «Каусар» (Хакимжанова 5/2),
- автомойка «Рако», кофейня №1 (Абая 116),
- светофор на перекрестке Хакимжановой-Маяковского.
Частный сектор:
- Маяковского 97, 99, 97/1, 97/2,
- проезд Хакимжановой 1, 1/1, 3, четная сторона со 2-й по 54.
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