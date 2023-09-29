Авария произошло вчера, 28 сентября, на ул. Тауелсиздик возле остановки "Казахтелеком". Женщина переходила дорогу по "зебре", когда ее сбил автомобиль марки "Форд". Сообщение о ДТП поступило на пульт полиции "102" в 8:47.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ".

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Полиция также напоминает горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности всеми участниками дорожного движения.