Встреча акима Рудного с населением состоялась 28 сентября в Молодежном ресурсном центре. О мероприятии акимат напомнил на своей страничке в Instagram утром, откуда о встрече узнали журналисты. Но и это не дало эффекта. К началу мероприятия зал МРЦ оказался пустым. Компанию рудненскому градоначальнику составили только его подчиненные и журналисты.

Зал молодежного ресурсного центра за 5 минут до начала встречи

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО вошел в зал и развел руками с вопросом: "А где все?"

Провалившуюся встречу с населением глава города моментально переформатировал в брифинг. Сообщил, что наконец подали горячую воду во все дома. Журналисты возразили - жалобы на отсутствие воды есть до сих пор из разных домов.

- Мы подали на 100% на все участки горячую воду, - уточнил аким. - Если для опрессови мы запускали через обратку, то теперь подаем воду по нормальной схеме. Есть ряд вопросов у населения, что по факту воды нет в некоторых домах. У меня было 8-10 обращений в Instagram. Сейчас должны этот вопрос отрабатывать ПКСК, потому что у нас есть некоторые кооперативы, которые не открыли задвижки. Все эти вещи, я думаю, мы через 2-3 дня исправим. Мы сейчас заняты в основном вопросами благоустройства, ведется обратная засыпка магистралей теплосетей. Основные работы у нас запланированы на следующий год, поэтому сейчас восстанавливать асфальт будет бессмысленно. По работе ТЭЦ у нас проблем нет, два котла к отопительному сезону готовы. Запас угля - больше 100 тыс. тонн.

Правда, на рудненских улицах до сих пор можно увидеть неуложенные трубы. В том числе на многострадальной ул. Ленина. Как сообщил директор ТОО "Рудненский водоканал Габит ЖУБИКЕНОВ, предприятие еще не завершило работу по инвестпроектам, требуется заменить до конца года 2 км сетей. Власти и коммунальщики обещают, что эти работы не приведут к большим отключениям. А об отсутствии холодной воды в отдельных домах обязуются предупреждать заранее.

Корреспондент "НГ" попросил акима вернуться к теме пустого зала на встрече с населением. Виктор Ионенко считает, что это результат его регулярного общения с жителями города.

Вместо встречи с населением акиму Рудного пришлось проводить брифинг с журналистами

- Вы знаете, когда мы в Горняцком проводили встречу с населением, там было человек 30 примерно, и я тоже удивился, - сказал аким. - А потом все-таки понял. Я каждую неделю принимаю по 10-12 человек в рамках личного приема. В Instagram у меня активная переписка с жителями города. Стараюсь сразу отвечать. Еще я с коллективами встречаюсь. А почему сегодня никто не пришел, я не знаю. Может, не интересно было.

Руководитель аппарата акима Диас КАБДУШЕВ вступился за своего начальника. Он рассказал, что объявление о встрече размещали на сайте акима и в газете "Рудненский рабочий".

После встречи корреспондент "НГ" изучил сайт городского акимата. Просмотрев все сообщения за сентябрь в разделе новостей, не нашел ни одной заметки о предстоящей встрече. Акимат Рудного также публикует график работы Виктора Ионенко на предстоящую неделю. Там указано, что 28 сентября состоятся: единый день приема граждан и обсуждение с населением Рудного послания президента. Но не было ни даты, ни времени, ни места этих мероприятий. Напомним, что встреча с населением - это обязательное мероприятие, которое проводится в рамках поручения президента.

- Раз в квартал у меня в каждом населенном пункте есть встреча, графики утверждены еще в начале года, мы только время корректируем, - ответил на критику "НГ" Ионенко. - Ну, подскажите, как правильно сделать. Может, банер повесить на улице? Давайте по субботам делать встречу, без проблем.

Через 20 минут после начала мероприятия в холл МРЦ зашла толпа из 15 человек. Женщины сняли куртки и оттуда стали слушать речь акима. Виктор Ионенко заметил пришедших и пригласил их пройти в зал. "Может быть, они в МРЦ пришли?" - предположил Диас Кабдушев. Как оказалось, это учителя из ближайшей к МРЦ школы № 19. Гости признались, что поручение прийти на встречу им дало руководство школы. Кто именно проявил инициативу пригласить массовку, нам неизвестно. Надеемся, аким Рудного не оставит этот инцидент без внимания и выяснит, кто отвлек учителей от их основной работы.

- Неправильно это, - сказал Ионенко. - Надо дать установку, что не надо никого сгонять!

Гости из школы № 19 оказались немногословны. После уговоров акима спросили о ремонте подъезда к их школе. Чиновники обещали задуматься над этим вопросом в следующем году. Всего на ремонт подъездов к школам, по словам Ионенко, в 2024-м заложили в бюджет 280 млн тенге.

Аким также успел прокомментировать ремонт детских площадок и проблемы с одной из рудненских библиотек. "Встреча акима с населением" продлилась полчаса.

Фото Георгия ГОВОРОВА