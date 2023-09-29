29 сентября 2023, 10:08

Лесные пожары в 2022 году в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Всего в регионе сгорели 108 объектов, в том числе 85 домов в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озёрное.

4 сентября акимат Костанайской области объявил о централизованном сборе денег для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском и Карасуском районах, указав реквизиты ОФ «Қайырымдылық KZ». Деньги в сумме 1 266 620 500 (один миллиард двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот) тенге собраны неравнодушными жителями Казахстана для помощи пострадавшим от пожаров и понесшим материальный ущерб.

Целевое использование собранных средств - это строительство новых домов взамен уничтоженных, ремонт домов, которые можно восстановить, также на домашние вещи, уничтоженные пожаром. Правительство приняло решение восстановить дома для пострадавших. Новые дома в количестве 91 для погорельцев построили на участке в 2 га в селе Аулиеколь, для этого из резерва правительства выделили 2,3 миллиарда тенге.

В бюджете на 2023 год заложили 428 миллионов тенге на спецавтотранспорт, включая пожарные автоцистерны и оперативно-спасательные автомобили, которые будут задействованы в тушении пожаров. Еще 190,8 миллионов тенге пойдут на покупку средств связи, оборудования, дыхательные аппараты для защиты спасателей. Пожарные также получат новую боевую одежду. Для этого в бюджете предусмотрели 44,2 млн тенге.

31.10.2022 пострадавшим перечислена благотворительная помощь ОФ Қазақстан халқына, 82-м семьям (домохозяйствам) оставшимся без жилища в результате ЧС природного характера на территории Костанайской области на сумму 164 миллионов тенге.

Согласно отчетам фонда «Қайырымдылық KZ» в Инстаграм, 186 жи­телей Аулиекольского района получили 153,2 миллиона тенге. Помогли также погорельцам Кос­таная, Костанайского и Карасу­ского районов на общую сумму 28,5 миллионов тенге. Еще 428 миллионов тенге направили на работы по восстановлению лесов (сумма схожа с бюджетной заявкой). На благоустройство направи­ли 123,7 млн тенге и строительные материалы выделили 355 миллионов тенге (здесь непонятно, на какие средства построили дома).

Новую стеллу I love you Amankaragay ку­пили и установили на деньги фонда – 4,3 млн тенге, а также газель за 16,5 млн и музыкальные инструменты 0,5 миллиона. Осталось в фонде более 381,5 млн тенге.

Закинул заявление в областные: ДВД, акимат, прокуратуру и антикор, с целью провести проверку в отношении учредителя фонда «Қайырымдылық KZ» - Капеновой Г. А. и руководителя фонда - Ахметова Б. М. в части подпадания действия данных граждан, под статью 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В случае если мои подозрения найдут свое подтверждение, привлечь их по этой статье к уголовной ответственности.

Все сделки между ОФ «Қайырымдылық KZ» по купле-продаже услуг и товаров, не имеющее отношения к помощи пострадавшим, расторгнуть. Денежные средства вернуть дарителям или в бюджет Костанайской области - за построенные дома для пострадавших от лесных пожаров, на частичное покрытие понесенных затрат, как прямое использование собранных денежных средств.

Жду отписок)))







