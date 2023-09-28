Сенатор Закиржан Кузиев заявил, что до 70 процентов сельчан, имеющих доход от сдачи молока, потеряют заработок из-за новых требований, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор заявил, что мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства остаются без внимания государственных органов, хотя именно в них сосредоточено более 85 процентов поголовья крупного рогатого скота (КРС) и 88 процентов всего произведенного в стране молока.

Сенатор подчеркивает, что ситуация значительно усугубится после 1 января 2025 года, когда вступит в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии. Новые правила ужесточат требования к сырому молоку. Оно должно будет заготавливаться только машинным доением и сразу поступать в танкеры-охладители. Такие условия мелкие крестьянские хозяйства, производящие до 90 процентов сырого молока, обеспечить просто не смогут.

"Предприятия по переработке молока не будут обеспечены поставками сырого молока, которое соответствовало бы техническому регламенту. Загрузка перерабатывающих предприятий снизится до 40 процентов из-за нехватки сырья для переработки. До 90 процентов молокозаводов будут вынуждены остановить свою работу. До 70 процентов сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, потеряют источник постоянного заработка", - отметил Закиржан Кузиев.

В этой связи Закиржан Кузиев отметил необходимость стимулирования сервисно-потребительских коопераций мелких КХ и ЛПХ. Для этого, по его словам, важно активнее кредитовать сельчан и создавать сервисно-заготовительные центры. Провести реформу системы субсидирования сельского хозяйства, сократив количество видов субсидий, из полусотни оставив только несколько ключевых. Освободить обороты продовольственных товаров, включая производство сельхозсырья, ее переработку и реализацию, от налога на добавленную стоимость.

Стоит отметить, этот год выдался непростым для аграриев. Летняя засуха сменилась осенними проливными дождями, это отметил премьер-министр Алихан Смаилов и поручил в полном объеме выплатить субсидии фермерам.