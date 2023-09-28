"Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской области
28 сентября 2023, 15:07 | Происшествия
Инцидент произошел 26 сентября около 00:30 в Аулиекольском районе возле п.Аманкарагай. Автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на железнодорожный переезд и в него въехал локомотив. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
32-летний водитель «Тойоты» пояснил сотрудникам полиции, что локомотив в ночное время виден не был. Каких-либо отражающих знаков на локомотиве он не заметил.
- В тоже время на данном участке дороги установлен соответствующий дорожный знак, - отметили в пресс-службе ДП. - По данному факту собран материал, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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