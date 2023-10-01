Когда с высоты почти 65 метров, с верхней точки Riesenrad, знаменитого венского колеса обозрения, смотришь на город, хорошо видно, какую площадь в нем занимают парки и скверы. Точно больше половины территории. Сам громадный парк развлечений Prater (6 квадратных километров), в котором расположено это колесо, делится на парк аттракционов и Grüner Prater - обширнейшую зеленую зону, обустроенную в том числе для разных видов отдыха: пеших и велопрогулок, верховой езды... И это все - в городе.

Цвет Вены - зеленый

В Вене однажды я уже бывала. Почти девять лет у меня там живут родные, поэтому очередная поездка получилась не совсем туристической. Конечно, архитектурными шедеврами, музеями и галереями этого города можно восхищаться бесконечно, но на этот раз настрой был немного другой. Отдых предполагался попроще, семейный, с пикниками, посиделками в кафе, походами на базары, неспешными гуляньями. Сентябрь здесь выдался по-летнему теплым, солнечным. И в сиянии ранней осени особенно хорош был зеленый наряд Вены.

Вена, 19-й район. Это даже не парк, просто старые деревья в тылу жилых домов

Каждое утро, отправляясь к своим, я специально сходила с трамвая на одну остановку раньше, чтобы обязательно пройти через парк. Шла, любовалась и сравнивала, как у них и что у нас. Журналист же. Как колхоз из девушки, следуя известной присказке, до конца не выветривается никогда, так и профессиональная наблюдательность не оставляет нашего брата даже в отпуске. Тем более что уехала я из Костаная, который в этом году подвергся таким зеленым в кавычках реформам, что оторопь берет. Мы у себя все время что-то улучшаем, реконструируем, строим фонтаны, и при этом почти всегда жертвами становятся зеленые насаждения. Их если не вырубают подчистую, то безжалостно обезглавливают, рвут и калечат им корни во время бесконечных ремонтов дорог и тротуаров.

А в Вене, которая купается в зелени, ее берегут. В парках я видела пронумерованные деревья. Минут десять стояла и смотрела, как специальной пилой на длинной ручке сотрудник из компании ландшафтного дизайна в Wertheimsteinpark удалял сухие ветки на тоненькой сосне. Не сосну рубил, как точно сделали бы у нас, а пытался привести ее в порядок.

В сентябре большая часть деревьев и кустарников здесь еще без признаков увядания, клумбы цветут, розы просто буйствуют. Понятно, что климат благодатный, мягче, влажнее, чем у нас. И тем не менее ухаживают за зелеными насаждениями в австрийской столице много и постоянно. Ежедневно в «своем» парке я наблюдала, как его поливают, обрезают кустарники, убирают сушняк. Там и служба для этого предусмотрена, люди в форме споро передвигаются на машине по аллеям.

И ни разу нигде в Вене я не видела так безобразно «кронированных» деревьев, как у нас.

Сэтагая-сад был спланирован японским дизайнером

Количество парков - больших и маленьких - в столице Австрии поразительно. Мои родные живут в 19-м районе Вены, он называется Döbling. В радиусе 250-500 метров от их дома три весьма обширные регулярные зеленые зоны. В одном парке есть локация с развлечениями. К другому примыкает территория пансионата для пожилых. Старики прогуливаются там с ходунками и тросточками. Этот парк, точнее Сэтагая-сад, был спланирован японским дизайнером по всем правилам сложного садового искусства его страны. Такой вот результат многолетней дружбы и культурного сотрудничества между районами двух столиц: венским Деблингом и токийским Сэтагая.

Мини-пасека в парке, на щите - пояснение, как велика польза от пчел-опылителей

В саду шумят небольшие водопады, краснеют резные кленовые листья, в пруду плавают никем не пуганные рыбы, черепахи. Эти время от времени выбираются на камни, греются, потешно вытягивая головы. Настроение в городской суете вмиг становится созерцательным настолько, что хочется слизню, медленно пересекающему тропинку, уступить дорогу.

На площадке для выгула собак предусмотрели все: даже контейнер с пакетиками для уборки за питомцем

А какие в венских парках площадки для выгула собак, восторг! Большие, с деревьями, газонами, которые периодически подсевают, скамейки для владельцев тоже предусмотрены.

О пользе лесных ванн

Слово «самый» можно часто употреблять, рассказывая об австрийской столице. Одна из безусловно уникальных ее особенностей - около 700 га виноградников, входящих в черту города. Местные с гордостью говорят, что Вена - единственная из столиц, сама как регион производящая вино. Говорят и идут в хойригер (питейное заведение) пробовать молодое вино. И мы там были...

Венские виноградники. Ряды лоз нередко начинаются розовыми кустами

А можно съездить прямо на виноградники. Мы совместили экскурсию туда с поездкой на Каленберг - гору в ближайших окрестностях Вены. Это давно уже туристический объект, гора окружена Венским лесом, часть которого является биосферным заповедником. Вообще, это отрог Восточных Альп, картины со смотровых площадок открываются нереально живописные. Видна и долина Дуная, и виноградники. По дороге в одно из хозяйств мы наткнулись на ящики, доверху заполненные виноградом. Еще с полкилометра пешком - и вот они, ряды лоз с темными гроздьями, а рядом оборудовано место для желающих продегустировать вино. Столы и скамьи под открытым небом, опять же пейзажи чудесные. Интересно, что ряды лоз начинаются пышными розовыми кустами. Нам объяснили, что здоровье роз свидетельствует об отсутствии виноградных вредителей. Может, так, может, байка для туристов, но красотища!

Когда ехали обратно по дороге, с обеих сторон окруженной не то лесом, не то роскошным лесопарком, я обратила внимание: то тут, то там между деревьями снуют люди, кто с рюкзаком за спиной, кто с палками для ходьбы.

- Так здесь два любимых вида отдыха, - прокомментировала дочь, - сидеть в открытом кафе, пить легонький шприц или кофе, смотреть на людей и общаться или взять плед, термос, рюкзак и махнуть в лес. Вот есть воздушные ванны, а здесь лесные ванны люди принимают. Все это дело очень любят. И раз это черта города, то сюда ходит общественный транспорт.

На газоне дворцового комплекса Хофбург можно посидеть, почитать, закусить

Можно и не в лес, как я убедилась, идти. Можно то же самое сделать в любом парке в самом что ни на есть центре города. В том числе историческом. Везде можно поваляться на газонах. Даже на зеленой травке перед дворцовым комплексом Хофбург, под сенью имперских орлов-адлеров, подернутых впечатляющей патиной, не возбраняется раскинуться на пледе с книжкой.

Слаженный дуэт

Что еще по-хорошему удивило - желание венцев самим добавлять красок в растительную палитру города. На улицах здесь, кроме шикарных клумб, полно мини-палисадников, которые жители обустраивают, например, в приствольных кругах деревьев. Мы ездили на рынок, искали место для парковки и приткнули «Фольксваген-жук» впритык к такому, окруженному эфемерной загородкой из витой проволоки.

- Вылезай осторожно, главное, не порушить эту изгородь, - предупредила дочь, - тут тоже есть бабушки-общественницы, которые бдят. Видишь, бархатцы посадили, ухаживают.

А в другом районе она показала мне свой любимый балкон, хозяева квартиры на нем не только цветы растят, но и инсталляции по сезону оформляют. Цветы в балконных ящиках - повсюду, похоже, это здесь норма. Если жилье одноэтажное, то каким бы ни был небольшим двор, там обязательно что-то растет. Не в земле, так в кадках. Полно зелени на крышах многоэтажек как жилых, так и офисных зданий.

Что важно, государство и население в этом стремлении поют слаженным дуэтом. Например, фасад станции метро «Шпиттелау» представляет собой вертикальный цветник - в «карманах» облицовки земля, а в ней - растения.

Фасад метро

Сам Шпиттелау (Spittelau) - а это завод, который превращает в энергию мусор, не подлежащий переработке для вторичного использования - тоже окружен зелеными насаждениями и всякими интересными клумбами. Они еще и символ экологической безопасности предприятия.

Фабрика по переработки мусора

Озеленять и расцвечивать в Вене стараются не только районы, где доминирует историческая застройка, но и так называемые рабочие, спальные. Они есть, не вся сплошь столица - это образцы архитектурного югендстиля, готики, барокко, стоят и вполне серийные строения, даже знакомые нам панельки имеются. Но и там во дворах заметно, что люди пытаются жить не только чисто, но и так, чтобы что-то радовало глаз.

Прибавьте к этому небольшие площадки, на которых с разрешения властей районов обустраивают некие общественные садовые уголки. Отрада для любителей покопаться в земле. Ну и дачи, они тоже есть в Вене, прямо внутри города. Все в том же знакомом мне 19-м районе, который считается довольно престижным в столице, там, например, расположено несколько посольств - нашлось место и для Kl. gv - Кleingartenverein.

В черте австрийской столицы выделяются земли под «маленькие сады», похожие на наши дачи

Кляйнгартен - с немецкого «маленький сад», а ферайн - объединение по интересам. Ни дать ни взять наше садовое общество. Конечно, я заглянула через изгороди и решетки. Домики аккуратные, прямо игрушечные, площади небольшие в сравнении с нашими масштабами, но и огурцы-помидоры-перцы растят, преимущественно в горшках, и гортензии необыкновенной пышности, и тисовые деревья, и яблони со сливами. Не зря говорится, что охота пуще неволи.

Наследие Красной Вены

Немного продолжу тему «панелек», а точнее - муниципального жилья, его не так уж мало в австрийской столице. Постройки 70-х определяются на раз. Я шла мимо них, будто дома по улице. Правда, они как-то аккуратнее и дворы при них зеленые и прибранные. Кстати, подъезды нескольких украшены мозаичными панно. Ровно такими, какие в Костанае сбили со стен безжалостно. Идеологически на них тоже угадывается что-то про равенство, свободу и зарю социализма. Но вот венцам не претит это, а мы свое прошлое успешно зачистили.

Дома 70-х годов прошлого века. Входы в подъезды украшены мозаичными панно. Они в прекрасном состоянии

- Ты обрати внимание, сейчас многие страны стесняются своей имперскости, но только не Австрия, - замечает дочь, - никто тут и не помышляет как-то упрощать, осовременивать древнюю помпезную величественность, гербовых орлов маленько хоть поубавить на фасадах. Ничего подобного. Что было, то было.

Так выглядит фрагмент римской стоянки, с которой и пошел город Вена

Мы рассуждали об этом, разглядывая на площади Hoher Markt место, откуда есть пошла Вена. Место представляет собой фрагмент римских развалин, оправленный в мрамор. Ведь когда-то здесь была Священная Римская империя, а само название Вены идет от Vindobona, стоянки или лагеря римлян.

Карл Марк-Хоф - образец муниципального жилья периода Красной Вены. Дом так велик, что люди нуждаются в его схемах

В истории австрийской столицы, впрочем, были и времена, называемые периодом Красной Вены. С ноября 2019 года Австрия стала республикой, а с начала 20-х и почти до середины 30-х годов в парламенте большинство получила социал-демократическая рабочая партия. И, пожалуй, самое запоминающееся ее деяние той поры - грандиозное строительство муниципального жилья в столице. Один из образцов его стал достопримечательностью Вены. Карл Маркс-Хоф - не просто дом, а огромный жилой комплекс, можно сказать, целый район. Это образец Gemeindebau (примерный перевод - дом, принадлежащий общине, коммунальный). Он тянется на четыре трамвайные остановки - на 1 100 метров. Архитектура весьма брутальная, тяжелые входные арки, толстенные решетки густо-красного цвета.

Мы побродили, глазея во все стороны, по газонам внутренних дворов Карл Маркс-Хофа, вполне ухоженным газонам, и я заметила кое-что, напоминающее родные края. Пригляделась - отдельно стоящие кладовки. Помните, были такие у нас в городских дворах, со временем эти сарайчики снесли. Здесь они, правда, более стильные и опрятные - через толстое стекло можно разглядеть, что люди оставляют в них коляски, велосипеды, спортивный инвентарь, даже легкие мотоциклы, а дворники держат там свои орудия производства.

Говорят, аренда в этом комплексе и сейчас по силам молодым семьям, студентам. В том числе потому, что в Вене оплату такого жилья частично субсидирует власть. То есть по-нашему оно социальное. Подобное строили не только в эпоху Красной Вены, но и позже. Некоторые открытые источники утверждают, что в муниципальных квартирах сегодня проживает около половины жителей столицы.

Экстремальный Пратер

Совсем игнорировать рекомендации для туристов я все-таки не стала, а потому в старейший в Европе парк развлечений мы съездили. Именно в парк аттракционов, которых там около 250. Много таких, что всерьез дух захватывает.

Считается, что высочайшая на сегодня цепочная карусель действует в парке развлечений Пратер

Здесь, например, возносится к облакам самая высокая в мире цепочная карусель, Prater turm, высота шпиля - 117 м, вращение людей происходит примерно на 90 метрах, скорость при этом - 60 км/ч. Еще один аттракцион дает почувствовать прелесть свободного падения примерно с такой же высоты. Полно всяческих вариаций американских горок, водных развлечений, домов и туннелей ужасов. Совершенно сумасшедший аттракцион «Черная мамба», что-то вроде здоровенной карусели с катапультой, где имитируется вышвыривание вас в небеса. Броска не происходит, но ощущения... В этом экстремальном раю надо хорошенько взвешивать свои возможности, физическую подготовку и психологическую устойчивость.

В детском секторе есть, конечно, и традиционные качели-карусели. Можно сходить в музей мадам Тюссо, в планетарий, музей Пратера. Короче, развлечения на любой вкус.

Пратер берет начало аж в 1162 году. Это были частные охотничьи угодья. Только в 18-м веке император Иосиф II повелел сделать их общественным местом для увеселения. Сначала для знати, позже - и для горожан попроще. Обо всем этом можно узнать, пока ждешь посадки на Старое колесо обозрения. В зале ожидания вся история не только парка, но и столицы - в картинках и диорамах с движущимися элементами и подсветкой.

Само колесо - Riesenrad – один из символов Вены. Оно аж 1897 года рождения. Конечно, уже реконструировано, но венцы его возрастом и статью гордятся. 15 красных кабинок напоминают вагончики, есть класса люкс, в них столы с белыми скатертями, цветы, там можно отметить важную дату. Оборот колеса происходит за 10 минут, обзор прекрасный. Смотришь и думаешь, сколько же всего еще хочется увидеть в этом городе на Дунае.

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