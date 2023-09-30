После долгих затяжных дождей вдруг, как в сказке, объявилось лето. И хотя ночами уже по-осеннему прохладно, днем на градуснике аж +30. Фантастика! И такая же рыбалка.

Ловим карпа в бабье лето

Признаюсь, такого «безкарпового» летнего сезона у нас с Сабанеем не было давно. А потому пытаемся возместить эту «безкарповость» сейчас, в наше чудное бабье лето. Начинаем издалека - с озера Коняево, что в Узункольском районе, на границе с Россией.

На Коняево выпадаешь из цивилизации

Дорога в 240 км уже не кажется долгой после нескольких вояжей сюда, а отрезок от Узунколя до Федоровки - убийственным. По дороге вспоминаю классика: «Унылая пора! Очей очарованье…» Иначе и не скажешь… Буйство красок завораживает, очаровывает, восхищает. На полях активно работает техника, дождались-таки наши аграрии погожих деньков, спасают подмоченный дождями урожай.

В прошлом году, в последнюю декаду сентября, Коняево порадовало нас с Сабанеем отличным клевом карпа. В надежде на такой же успех отправились и ныне. На стане все, как и прежде: первозданная чистота, покой, тишина. И только дятел без устали долбит высохшую ветку березы, как будто хочет сделать в ней сквозную дыру. Прямо у берега резвится стая карпят. Не маленькие - величиной с полторы моих ладошки. Верхние их плавнички киношно выглядывают из прозрачной воды. К ним медленно подкрадывается охранник Виктор с граблями, которые у него вместо удочки. Делает резкий бросок «снасти» вперед и на себя - и карпик прыгает на песчаном берегу. Чудеса! Такой способ ловли я увидела впервые. Кто бы мог подумать, что рыбу можно и граблями ловить.

Время - 16.00. Заплываем. Прикармливаем сразу три места: в редком тростнике, там, где мы в это время ловили в прошлом году, еще метрах в пятистах на глубине и под кромкой тростника. Озеро стало заметно мельче: сказываются и отсутствие паводка, и зной прошедшего лета. Плывем вдоль берега. Карп дает о себе знать везде: тростник ходит ходуном, а на глади воды вообще творится что-то невообразимое. Огромное, бурлящее рыбой пятно балансирует недалеко от нас, то приближаясь, то удаляясь. Но близко не подплывает, так что ни удочкой, ни донкой его не достать. Пробуем подплыть к нему сами, но, увы, рыба тут же уходит в заросли тростника и выходит оттуда совсем в другом месте. Мы поняли, что гоняться за стаей просто бесполезно. Зато наблюдать интересно: прямо-таки вторая серия фильма (первая - рыбалка на грабли). У нас же поклевывал килограммовый карпик, ловить которого было приятно. Ловили на распаренный нут в надежде на то, что все-таки осчастливимся трофеем. Уверена, в здешних водах таковых немало.

Инновационный способ ловли карпа

Увы, вечерка трофеем не одарила. Около восьми солнце в один момент рухнуло за горизонт, сразу резко похолодало. Рыба отправилась в заветные места греться, отправились и мы с Сабанеем. Посидеть у костра под звуки потрескивающих поленьев и пение самовара - еще одно неизменное удовольствие в рыбацкой жизни. Здесь, на Коняево, вообще выпадаешь из цивилизации. Озеро находится в низине, а потому никакой связи нет вообще. Тихо, спокойно, безлюдно и никаких проблем: ни мировых, ни житейских. Живешь, как Маугли. Нет, правда, намеками на цивилизацию есть газовый баллон и плита с конфорками, есть смартфон, который работает только как фонарик, да и то, пока не разрядится. Зато есть полное погружение в природу, потрясающее ощущение, что ты тоже ее часть, как рыба в озере, как лес, как грибы под березами, как птицы, которые собираются в стаи, чтобы отбыть на юг, как косули, которые приходят сюда на водопой, как тот трудоголик-дятел, как вечный Млечный путь…

Сулуколь открывает двери

Это озеро среди нашего рыбацкого люда и по сей день известно по прежнему названию поселка - Диевка. Хотя это уже давно не Диевка, а Мырзаколь, а само озеро - Сулуколь. Оно славится большими глубинами, чистейшей лазурной водой, изумительно песчаными, как на Адриатике, берегами и отменной рыбой. Понаслышке знаю, что здесь обитают килограммовая плотва и огромные трофейные карпы. Крупную плотву время от времени наши рыбаки здесь ловят, а вот добрым карпом на любительские снасти Сулуколь осенью так расщедрился впервые, да еще в самом финале сентября. Очевидное - невероятное! Слухи об этом чуде тут же разлетелись по рыболовным чатам, и оккупация водоема началась. И мы с Сабанеем, конечно же, тоже стали солдатами в этой армии карповиков.

Сулукольские пухлые «поросята»

В один из недавних погожих дней отправляемся на Сулуколь. Народу - как в летний сезон на пляжах той же Адриатики. Вот только не купаются, рыбачат. Кто на фидер, кто на удочку, кто на донку. Кто с берега, кто с лодки.

Мы пробираемся к противоположной от трассы стороне водоема к лесу. Именно здесь мои информаторы ловили карпа накануне. Заплываем и видим, что почти в каждом тростниковом окне по рыбаку. С трудом находим подходящее место, смирившись с тем, что интима с карпом не будет. Добросовестно готовим свой «стол» к завтрашней торжественной встрече с водным сулукольским народом, заранее накрывая дастархан из любимых карповых деликатесов. Если с вечера этого не сделать, желанными гостями для капризного карпового люда мы не будем.

…Утро. Подъем - в 6.00. Оперативный чай из походного самовара - и на встречу с сулукольскими «поросятами». С восходом солнца уже сидим в своем оборудованном окне, хотя накануне те, кто здесь рыбачил, уверяли в том, что раньше часа дня клева нет. Снова немного подкармливаем, насаживаем на крючок нут, сдобренный анисом, забрасываем сразу 4 удочки в разные точки большого. Под нами - глубина почти в три метра.

Первая поклевка последовала в восьмом часу. Вот вам и не клюет с утра! Растерявшись от неожиданности, подсекаю поздно, и мой улов уходит в тростник. Сабаней, ругаясь, отвязывает лодку, и мы плывем высвобождать снасть из растительности. «Разиня, теперь до обеда будешь его ждать», - бурно возмущается Сабаней. Но ждать пришлось всего минут 20 (наверное, пожалел меня карпик, услышав, как мне достается от Сабанея). Причем жалел аж до самого вечера, в результате чего в итоге мой улов в два раза превзошел сабанеев. А поймали мы на двоих около 20 кг.

«Окно» было очень активным. Из насадок лучше всего работал все тот же нут с анисом, на который мне попалось даже два неплохих линя. На все иные насадки - пучок червя, опарыша, тесто, кукурузу - клевал исключительно чебак, которого мы тут же отправляли восвояси. Возвращали в отчий дом и небольших, до килограмма, карпиков. Но таковых было немного. Отправляли в свой садок только взрослых увесистых поросят весом от полутора кг.

Все прошедшее лето мы с Сабанеем колесили по водоемам нашей области в поисках добротной карповой рыбалки. А таковой все не было. И вот, пожалуйста, награда! Так что в который уже раз в своей жизни я убедилась в реальности библейской мудрости: «Ищите и обрящете, толцыте, и отверзется вам» (ищите и найдете, стучите, и отворят вам). Мы с Сабанеем долго не могли найти и достучаться к карпу. И все-таки свершилось! И дверь к нему, спасибо, открыл-таки батюшка-Сулуколь.

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Клев-инфо