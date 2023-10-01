Наверное, каждый из нас знает не только тех, кого и в 40 лет уже можно без сомнений записать в старики, но и тех, кого к оным не причислить, хотя им уже за 70. И это объяснимо, потому что между старостью физиологической и старостью социальной не всегда можно поставить знак равенства.

Моим героям на четверых аж 300 лет. Они давно забыли о своей дате выхода на пенсию, потому что переход в новый социальный статус для них был незаметной обыденной формальностью. Сегодня каждый из них уже полвека в строю. И при этом они востребованы, инициативны, динамичны, позитивны, а значит, молоды. Да к тому же они из тех, кого не понаслышке знают и ценят наверняка тысячи костанайцев. Они - врачи.

Для них судьбоносным в их врачебной практике стал 1973 год. Именно тогда с дипломами Карагандинского медицинского института в Кустанай прибыли около сотни молодых специалистов. За 50 лет, что прошли с тех пор, многие сошли с врачебной дистанции, но все-таки есть и те, кто и по сей день продолжает свой профессиональный стайерский бег. С некоторыми из юбиляров мне удалось пообщаться.

Александр Кузнецов совмещает работу с путешествиями и охотой

Александр КУЗНЕЦОВ - врач-дерматолог. Старт его профессионального марафона был дан в затобольской ЦРБ. В период радужных ожиданий от горбачевской перестройки открыл первый в Костанайской области частный косметологический кабинет. В лихие 90-е, когда наш народ катастрофически обезденежел и ему стало не до забот о собственной внешности, Александр Юрьевич снова вернулся в дерматологию. Выкупив двушку-хрущевку на первом этаже, обустроил в ней место для собственной работы. С тех пор сюда на прием к Кузнецову стекаются большей частью отчаявшиеся: те, кому не помогло лечение у иных специалистов, либо те, кто опасается огласки своих болячек.

Для самого же доктора такая сегодняшняя востребованность - это не только мотивация для того, чтобы по-прежнему хорошо работала голова, был высоким IQ, но и приработок к пенсии, которая не настолько хороша, чтобы можно было путешествовать по миру и охотиться с породистыми собаками. То и другое - непременная часть жизни доктора Кузнецова. А еще фотоохота. В природе он ухитряется «настрелять» то, что открывается только его глазу. И таковых «трофеев» набралось у него уже на целую фотовыставку.

Статистика показывает, что среди работающих пенсионеров преобладают люди с высоким образовательным уровнем, позволяющим активно осваивать новые технологии, технические устройства, участвовать в модернизации каких-либо сфер жизни. Таков доктор Кузнецов. Таковы и Владимир Владимирович Лобков, Борис Михайлович Хейфец, Туленда Аймухамбетович Бекенов - тоже марафонцы из той самой славной сотни выпускников карагандинского госмединститута 73-го года. И тоже по сей день в строю.

Владимир Лобков считает, что еще не реализовал свой потенциал

Стартом полувековой профессиональной дистанции Владимира ЛОБКОВА была работа участковым врачом в Кустанайской городской поликлинике № 2. А ныне он кандидат медицинских наук, профессор Международной славянской академии, гастроэнтеролог и терапевт высшей категории. С двухтысячных годов Владимир Владимирович занимается частной практикой, используя не только традиционные методы диагностики и лечения, но и иные: иглорефлексотерапию, Су Джок терапию, биорезонансную практику. Почему он и по сей день в строю? На этот мой вопрос ответ доктора был неожиданным: «Пока еще не реализовал свой профессиональный и творческий потенциал».

Туленда Бекенов говорит, что труд - это мотивация всегда быть на позитиве

Уроженец Садчиковки Туленда БЕКЕНОВ, окончив школу, успел поработать слесарем на ремонтно-механическом заводе, но тяга к медицине перевесила. После окончания КГМИ начал свою врачебную деятельность в кустанайской горбольнице. Был в свое время там заведующим травмпунктом, возглавлял отделение травматологии, совсем не случайно стал отличником здравоохранения Казахстана. Яркое пятно его жизни - опасная командировка в Африку. Два года, с 1986-го по 1988-й, когда в Народной Республике Ангола шла гражданская война, выполнял интернациональный долг, работая травматологом в госпитале города Уамбо. В условиях душных африканских субтропиков делал по 8-10 операций в день. А пациенты поступали большей частью тяжелые - прямо с поля боя, с огнестрельными ранениями, обширными глубокими ранами. Бороться приходилось и со столбняком, и с малярией. Малярией и сам переболел дважды.

Для доктора Бекенова, принимающего и сегодня все в той же, ставшей ему совсем родной, Костанайской городской больнице, работа и ныне не в тягость. В радость. Потому что не может он представить свою жизнь без этого коллектива, без того, чтобы быть полезным своим пациентам, без новорощенных травматологов, с которыми щедро делится своим богатым профессиональным опытом. А еще, признается доктор, для него его врачебный марафон - мотивация всегда быть на позитиве.

Борис Хейфец и его золотые руки

Ровно полвека лечит наш народ своими руками Борис ХЕЙФЕЦ. Золотыми руками. Иные отзывы мне не встречались. Работа позволяет ему чувствовать себя не ущемленным ни морально, ни материально. Его профессия, опыт и сегодня востребованы. Знаю: почти все его пациенты верны только ему. Доверяют. В безнадежные 90-е в Израиль не уехал. Не стремится туда и сейчас, хотя там живет и успешно трудится в банке его сын-айтишник. Наряду со своей преданностью мануальной терапии предан доктор Хейфец и охоте. Шутит: «В Израиле, конечно, могут организовать охоту на льва за $50 000. А дома взял путевку за 2 000 тенге и иди на льва. Так зачем же мне Израиль?» Признается: «Вся моя жизнь - это хорошая работа, семья и охота».

…Когда-то Владимир Маяковский свою знаменитую строку написал, имея в виду новую, тогда единственную в мире советскую страну. Увы, до ста лет та страна не доросла. Канула в Лету в 70 с небольшим. Мои герои этот Рубикон успешно преодолели. Они полны желания, энергии, стремления и дальше жить, расти и работать без старости во благо нашего с вами здоровья. Лет до ста. И, главное, у них это получается.

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