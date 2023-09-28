Конечно, это в том случае, если крестьяне будут видеть смысл вообще выходить в поле и убирать неклассное зерно. Две недели назад они требовали срочного введения режима ЧС, обоснованного условиями нынешней уборки. Потом, 21 сентября, в регион прибыл глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров. Свежеиспеченный глава, назначенный президентом на должность 4 сентября и брошенный, таким образом, сразу на ликвидацию катастрофы с урожаем. В этом году пшеницу хлебородного севера страны утопили августовские дожди.

Проблемы свои и наши

Зерно с начала уборочной в разных районах Костанайской области было с влажностью от 16 до 22-23%. Очень много проросшего.

Федоровский район. Над прорастающими валками день-деньской кружатся птицы, у них - пир горой / Фото Олега ПАКА

- Я работаю в сельском хозяйстве с 1977 года и более сложной уборочной кампании не припомню, - сказал 26 сентября корреспонденту «НГ» руководитель мендыкаринского АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Наше хозяйство пока убрало всего 12% посевов. 60 тонн намолотили с влажностью 22%, такое никому не нужно, ни трейдеры, ни мельницы напрямую его никогда не возьмут. Поэтому будем дорабатывать и оставим у себя на фураж, у нас благо животноводство имеется. Но дальше такое влажное зерно мы пока молотить не стали.

Климко отмечает и другие проблемы, год для земледельцев в принципе сложный, сначала-то их удручала жара.

- У нас первый продуктивный дождь выпал только 29 июня, - вспоминает собеседник, - как результат - хлеб ярусный, первые всходы подошли, а вторые совсем не готовы... Но все равно больше всего напортили августовские дожди. Без них убрали бы сначала хлеб второго яруса до налива, ушел бы в солому, на хороший корм. А уж первые посевы дали бы хоть и ниже обычной урожайность, но зерно было бы качественным.

Сейчас в хозяйстве в обмолот берут только зерно с влажностью до 18%. Своих сушильных мощностей здесь нет. И не потому, что это какое-то упущение. «Заря» - компания, известная высокой культурой земледелия, семеноводческое хозяйство.

- Но использование сушильных агрегатов для высококлассных семян рискованно, - отмечает Климко, - такая обработка может снизить их всхожесть. Поэтому мы обустроили две крытые площадки у себя, чтобы зерно подсушивать естественным образом, перекидывая его. Но, конечно, не при такой влажности, как сейчас.

К чему все эти производственные детали? К тому, что на самом деле нет в области среди сотен хозяйств и десятка с абсолютно одинаковыми проблемами. Их определяют разные климатические зоны, почвы, разный подход и уровень агрономической грамотности, экономическое самочувствие, наконец. У каждого свое болит. Но есть и общие риски. Вот именно их должно учесть Министерство сельского хозяйства, пытаясь помочь.

Выслушали и записали

Встреча с главой МСХ проходила без местных СМИ. Из распространенного после нее пресс-релиза следовало, что заботами своими министерство аграриев не оставит. Обещано было содействие в пролонгировании сельхозкомпаниям кредитов и займов без штрафных санкций, в формировании справедливой цены закупа зерновых Продкорпорацией, в выделении дополнительных объемов солярки по льготной цене, чтобы «кормить» сушильные мощности.

Глава МСХ Айдарбек Сапаров от лица ведомства аграриям обещал помочь

По общему мнению производителей, сушка, в частности, на элеваторах стала самым узким местом в ходе нынешней экстремальной страды.

Это мнение мы узнали, расспрашивая предпринимателей о встрече с министром, а заодно просили оценить эффективность мер, которые он назвал.

- Сначала министру руководитель облсельхозуправления доложил, что все хорошо работает и что до 18 тысяч тонн мы можем сушить зерна в сутки. Но тут наш коллега Еркин Буканов сказал, что сушилки на элеваторах работают всего по пять часов в сутки и что приемка ведется плохо, - рассказал «НГ» директор ТОО «Зуевка», член Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Александр БОРОДИН. - И потом уже я перечислил наши проблемы. Необходимо увеличить сушку и приемку проросшего хлеба. Второй вопрос, когда и по какой цене будут закупать это зерно. На него цену надо ставить 100-120 тыс. тенге. Министр ответил, что это очень дорого. А я возразил, что фермеры, продав по таким ценам это зерно, смогут закрыть все кредиты. И не надо никакой пролонгации, которая неизвестно чем закончится для фермеров на следующий год. Точнее, известно чем. Банкиры же предупреждают: мы заморозим долги и на год, и на два, но на следующий год крестьяне кредитов точно не получат, потому что у них не будет залогового обеспечения. Поднимали мы вопросы по семенам. Где их брать на следующий год. Помимо того, что в Продкорпорации есть хорошее зерно прошлых лет, есть и у наших производителей все-таки. Нужно дать им возможность хорошее сухое товарное зерно приемлемых кондиций продавать как семенное, даже если они семеноводческим хозяйством не являются. И чтобы при покупке такого зерна шли субсидии, как при покупке семян. Дальше - нужно закрыть границу для импорта зерна. Не закроют, зерно из РФ будет поступать сюда по 30 тысяч тенге, мы не сможем перебить эту цену и уж тогда точно не сможем продать свое фуражное зерно.

По словам Бородина, министр вопросы с ходу не решал, но все предложения костанайцев в письменном виде министерство имеет. И некоторые движения уже произошли. В частности, поступает удешевленное горючее для сушки зерна.

- Я на днях подписал договоры на сушку зерна с учетом цены льготной солярки - 250 тенге. По элеваторам не могу сказать, но товаропроизводителям она уже поступает, - подтвердил информацию собеседник.

Кроме того, 27 сентября МСХ сообщило, что продлило на полгода запрет на ввоз импортной пшеницы автотранспортом, есть ограничения и по ввозу железной дорогой, но они с большим количеством изъятий.

В тот же день на сайте министерства был размещен релиз, в котором сообщалось, что «акиматами взят на контроль вопрос адекватности цен на услуги по сушке, при обнаружении фактов необоснованного роста тарифов будут приниматься соответствующие меры... Продкорпорацией начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. То зерно, которое будет соответствовать параметрам, будет складировано отдельно. Такое зерно по заявкам областей будет отпускаться фермерам в качестве товарного кредита при проведении посевных работ».

Требуется ЧС или нет?

«НГ» раньше уже сообщала, что аграрии области требовали срочно объявить ситуацию с уборкой чрезвычайной. Зачем - понятно. Чтобы заработали экстренные механизмы компенсации затрат, притом деньги фонда ЧС невозвратные. О необходимости этого весьма эмоционально говорили на заседании 14 сентября в Региональной палате предпринимателей. В МСХ к идее относятся скептически. И у предпринимателей монолитной позиции нет.

Валок прорастает прямо на поле

- Чем нам могло бы помочь государство? Конкретно нашему хозяйству, которое давно работает на хозрасчете, не берет кредиты, не ввязывается в лизинг. Тем, что выплатило бы сейчас нам все долги по субсидиям: на технику, семена, гербициды, удобрения, - высказал мнение Александр Климко. - С учетом инвестсубсидий этого года, мы на 39 млн тенге претендуем. Нам нужно жить. Горючее покупать, запчасти, зарплату людям платить. Сейчас мы перед выбором, зяблевую обработку проводить или нет, площади же освободились, молотить не можем, потому что выше 20% влажность зерна, а готовить почву под следующий урожай могли бы. Но мы не имеем необходимого запаса горючего, денег на покупку нет. Сидим. Не работаем... Что касается введения ЧС, то надо понимать все-таки, в какой форме государство сможет напрямую возмещать аграриям потери, просубсидирует затраты на каждый гектар или это будет что-то вроде выплаты страховки. Надо, чтобы государство закупало фуражное зерно? По-моему, это утопия. Если у государства нет денег нам субсидии выплатить, то этот вопрос бесполезно поднимать.

С коллегой согласен и председатель областной ассоциации производителей Владимир ДРАНЧУК. Тоже считает, что главное - срочно выплатить аграриям задолженности. Ведь только по инвестиционным субсидиям они по области - более 10 млрд тенге. Огромные деньги. И живые, а не умозрительные, как при пролонгации займов.

- К введению режима ЧС надо осторожно подойти, не спешить, - считает он. - Впереди октябрь, дай бог погоды, чтобы большую часть хлеба все-таки можно было бы убрать. Вот если не удастся это, если половина урожая под снегом останется, тогда это повод ввести ЧС. Но честно - вряд ли поможет.

Дранчук также считает, что проблемы с приемкой влажного зерна связаны не только с нехваткой солярки для сушки. По его оценке, элеваторы в принципе не готовы работать в напряжении - сушильных мощностей не хватает, нет сушильных мастеров.

- Головных болей много. Надо решать реально хотя бы основные - субсидии и семена на будущую посевную, - подытожил он.

Впрочем, вопрос по введению ЧС пока не закрыт.

В этом году в области зерновыми засеяно 4,3 млн га. На день встречи с главой МСХ, по официальным данным, было убрано 32%. Через неделю уборка своего экватора не достигла.