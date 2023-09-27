Уголовное дело в отношении отстраненного председателя коллегии по судебным делам Аскара ДАРБАЕВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 27 сентября.

Он обвиняется в получении крупной взятки в размере 19 млн тенге за положительно решение по гражданскому делу предпринимателя Михаила КОРНЕЕВА. На скамье подсудимых также Ельжас КАЛКАЕВ, его обвиняют в посредничестве при передаче денег.

Михаил Корнеев

Дарбаева поймали с поличным в августе прошлого года. В деле также фигурируют фамилии двух бывших костанайских судей: председателя областного суда Анатолия СМОЛИНА и Игоря ДУДИНА. По словам Корнеева, именно Дудин организовал ему встречу со Смолиным, который вымогал $50 000. В результате Корнеев согласился на $40 000, но действовал уже под надзором ДКНБ, поэтому купюры были мечеными. В изначальном заявлении Корнеева в ДКНБ говорится, что он просит принять меры в отношении Смолина и Дудина, которые вымогали у него деньги. Но в итоге, согласно материалам дела, деньги взял судья Аскар Дарбаев, а Смолин и Дудин проходят по делу свидетелями. Очень долго их не могли допросить, потому что они находились на лечении.

27 сентября Игорь Дудин пришел в суд и сразу заявил: согласно ст. 77 Конституции РК, он имеет право не давать показания против себя и своих близких родственников, поэтому воспользуется этим правом. Практически на все вопросы прокурора, потерпевших и подсудимых он ссылался на эту статью Конституции. Лишь один раз высказался очень подробно - по поводу того, как вообще оказался замешан в этом деле:

- Было два постановления КНБ. Первое - о том, чтобы Корнеев вошел в мое окружение, то есть стал мне другом, близким человеком. И второе - чтобы имитировал преступную деятельность. Этим все сказано. Изначально была поставлена цель сотрудниками КНБ - дискредитировать меня. В связи с чем, когда меня вызвали, когда я увидел эти постановления, то сказал: "Все понятно". И отказался от дачи показаний.

- Можете пояснить, чем была обусловлена цель дискредитировать вас? - поинтересовался государственный обвинитель Танат ТАСОВ.

- Я не знаю, чем была обусловлена эта цель, я не могу это утверждать, но все прекрасно понимают: одно дело быть взяткодателем, либо иметь статус лица, совершившего покушение на дачу взятки, а другое дело - иметь статус потерпевшего. У нас в данном случае имеется потерпевший - Корнеев. Это мои личные соображения.

- Как вы думаете, были ли у представителей органов национальной безопасности личные мотивы, чтобы дискредитировать вас? - спросил Тасов.

- Эти соображения я оставлю при себе, - ответил Дудин. - Я считаю, что каждые органы делают свою работу, как могут. Есть люди, которые делают это профессионально, есть те, которые делают непрофессионально. Обобщать и из-за одного человека, делать выводы о всей судебной системе или об органах КНБ я не буду.

- Были ли у вас какие то не связанные с работой, личные конфликтные ситуации с сотрудниками КНБ? Я подчеркиваю - не связанные с работой? - уточнил Тасов.

- Я оставлю это при себе, - ответил Дудин.

В уголовном деле со слов Корнеева указано: Игорь Дудин, чтобы завуалировать частые свои частые встречи с Корнеевым, предложил ему заключить договор на оказание юридических услуг со своей супругой Анной ДУДИНОЙ. Предприниматель перечислил ей 410 000 тенге, но, утверждает Корнеев, она не участвовала ни в одном деле. Дудину также допросили в суде.

- Я распечатала детализацию звонков, - сообщила она. - Из нее видно, что в июле прошлого года Корнеев позвонил мне сам, первый, это все зафиксировано. И стал уговаривать о встрече. Мы встретились, разговаривали об оказании юридической помощи. Он рассказал о своих проблемах, мы обсуждали длительное сотрудничество. У меня есть образец договора на оказание юридической помощи общего характера. Я выслала договор и размеры гонорара, утвержденные Костанайской областной коллегией адвокатов. Мы обсуждали именно оказания юридической помощи, а слова Корнеева не соответствуют действительности. Я ему говорила, что 2 августа улетаю в отпуск и договор нужно заключить до 1 августа, но он не торопился. Деньги я с него не требовала, не напоминала о себе, но именно 2 августа Корнеев скинул оплату на мой счет, не дожидаясь подписания договора и счета на оплату, как предусмотрено в договоре. И не выслал никаких документов. Более того, его бухгалтер настаивала, чтобы я подписала акт выполненных работ, которые не делал, но я не стала подписывать.

Позже, как сообщила Дудина, она вернулась из отпуска, написала Корнееву и спросила, каким делом нужно заняться. Он ответил, что будет апелляция в областном суде.

- Но в итоге сообщил, что не нужно приходить в апелляцию - то есть, отказался сам. Я еще несколько раз напоминала о том, какими делами нужно заняться, то есть, действовала добросовестно, строго по договору. Я считаю, что деньги Корнеев скинул, чтобы дискредитировать Игоря Дудина.

Анна Дудина ходатайствовала о приобщении к материалам дела распечаток и скриншотов их общения с Корнеевым. Суд удовлетворил ходатайство.

На вопрос "Готова ли она вернуть 410 000 тенге?" Дудина ответила, что договором это не предусмотрено, но это возможно по соглашению о расторжении договора, подписанному Корнеевым.

Второй свидетель Анатолий Смолин в суд не явился, но письменно сообщил, что готов дать показания посредством мессенджера WhatsApp. Судья удовлетворил это ходатайство, бывшего председателя суда допросили онлайн.

Адвокат Геращенко говорил с Анатолием Смолиныи онлайн

Смолин представился судьей в отставке. На вопросы о том, что он может пояснить по делу, в том числе по исковым требования "Гражданстройпроекта" к Корнееву, ответил, что ничего не знает.

- Встречались ли вы с Корнеевым и требовали взятку? И сводил ли вас с ним Дудин? - спросил государственный обвинитель.

- Конечно нет! - категорично ответил Смолин. - С Дудиным я общался исключительно по работе, как и с Дарбаевым. Ничего личного мы не обсуждали.

Когда все вопросы уже закончились, Смолин длинно и эмоционально высказался:

- Я гражданин Казахстана, есть и буду, постоянно проживаю в городе Астана. А с судебного заседания дают информацию о том, что я уже поменял гражданство. Если те, кто это пишет, меня слышат, я хочу дать совет: прежде, чем что-то сказать, нужно выслушать, а прежде, чем что-то написать, нужно подумать. И хорошо бы тем людям, которые это написали, почитать книгу: "Журналисты у судебного барьера".

- С руководством ДКНБ вы знакомы? - неожиданно спросил Аскар Дарбаев.

- С прежним знаком, встречались на совещаниям, на общих деловых мероприятиях, из нынешнего руководства ни с кем не знаком, - ответил Смолин.

Суд продолжил изучение письменных материалов дела. Очередное заседание назначено на 28 сентября.