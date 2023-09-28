82 многоэтажных дома должны обеспечить уличной подсветкой до конца 2023 года - об этом рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ во время вечернего объезда улиц областного центра.

В качестве примера привел уже подсвеченные дома на проспектах Абая и Назарбаева.

- Друг на друга они не будут похожи, потому что на разных улицах будет разное оформление, разные материалы будут использованы, - пояснил аким Костаная. - Мы эту работу будем продолжать и в следующем году. Сейчас мы стараемся, чтобы материалы были современными, чтобы на них была гарантия - это самое главное, потому что в любом случае лампочки будут перегорать.

Журналисты напомнили, что люди, живущие на пр. Абая, уже жаловались на подсветку их домов. Жундубаев ответил - чиновники проводили сходы и поначалу жильцы соглашались на новое оформление. И пообещал, что подрядчик будет регулировать уровень освещения.

- Ну правда неудобно, когда всю ночь в окно фонарик светит, - отметила журналист Евгения ЕРМАКОВА.

- Зато дома можно свет экономить, - пошутил Жундубаев.

О жалобах жителей на новую подсветку акиму сказали и подрядчики. В качестве решения обсуждались обсутройство карнизов и регулировка яркости. Что именно предпочтут, так и не сказали.

- Можно ли сделать какой-то козырек, потому что люди с верхних этажей недовольны? - спросил аким Костаная

- Марат Кунисбаевич, можно шторы просто задернуть, - ответил один из подрядчиков.

Спросили журналисты и о том, будут ли подсвечивать стену из красного кирпича на пр. Абая. По словам акима, этот вопрос уже был изучен и пришли к выводу, что задумка слишком дорогая.

Фото Олега ПАКА