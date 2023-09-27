Две газовые трубы по ул. Зои Космодемьянской проложили в 1990-х годах, подключили к ним 13 домов. Трубы небольшого диаметра, по словам жителей, предназначалась только для этих частных домов. Но летом 2023 года подключиться к ней захотели соседи, даже успели проложить свою трубу. Против выступили действующие пользователи. Они опасаются, что с новыми абонентами давление в трубе снизится.

Житель Костаная Рим НАГИМОВ рассказывает, что это уже не первая попытка подключиться к их трубе.

- Когда наши родители за свой счет только провели газ к домам, то к соседним баракам сразу запретили подключать газ по техусловиям, - вспоминает Нагимов. - Труба 62-го диаметра, и нам еще тогда сказали, что дальше вести трубу нельзя. Через некоторое время на пустыре построили еще два частных дома. Горгаз им отказал в подключении газа. Но когда к нам пришел АО «КазТрансГаз Аймак», они разрешили им подвести газ. Мы после долгих уговоров согласились подключить еще два дома. Они пообещали, что больше никого подключать не будут.

Жильцы других домов тоже пытались провести газ в свои дома. По словам Нагимова, к ним приезжал технический специалист, осматривал трубы.

- Техник к нам подходил, чтобы подключить к нашей трубе, - рассказала Любовь МОЛАФЕЙ. - Мы объясняли уже тогда, что давления в трубах не хватает, котлы начинают затухать. Техник предложила нам самим решать вопрос, собрать разрешения от всех соседей. На том процесс и остановился. Они решили найти другие пути.

Весной 2023 года тема подключения к газу вновь начала беспокоить жителей ул. Зои Космодемьянской. Хозяева одной из квартир по ул. Мехколонна-27 решили провести к своему дому трубу.





- Начали копать траншею для трубы. Мастер мне сразу сказал, что проводят газ, - говорит Нагимов. - Я попросил показать документы, показали мне какую-то филькину грамоту. Я пригрозил обратиться в суд. Когда поняли, что мы не отступим, работы остановили. Это было весной. А в августе вновь приехала спецтехника. Пока все были на работе, раскопали траншею. В общем, трубу они уже проложили. Как оказалось, наша то труба частная, а вот два дома, которые подключали дополнительно, у них труба оказалась собственностью «КазТрансГаз Аймака». И получается, что нашего согласия уже не требуется.

Пока к трубе хотят подключить только одну из квартир в частном доме. Но никто не гарантирует, что ее примеру не последуют другие семьи.

- Летом-то еще проблем особых нет, а вот зимой могут возникнуть, так как люди начинают активно пользоваться котлами, - отмечает Нагимов. - Наша труба рассчитана на десяток домов. Когда у нас не хватает давления, котлы начинают отключаться, а из горелок газ идет желтым пламенем, а не голубым. Если обычно чайник закипает за пару минут, то с желтым этот процесс растягивается минут на 10. Мы еще переживаем, что если котел отключится, а газ продолжит поступать, то есть риск большого ЧП.

Опасаются костанайцы и за тех соседей, в чьих домах будут соседствовать в разных квартирах газовое и печное отопление.

Опасения жильцов не разделяют в АО «КазТрансГаз Аймак». Директор Костанайского производственного филиала Ескендер КАИБЖАНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что газификация квартир, проведенная по правилам, не несет угрозы для соседей с печным отоплением. Причем, по его данным, несмотря на наличие новой трубы, дом не подключен к системе газоснабжения:

- Лица, проживающие по указанному адресу на ул. Мехколонна-27, не являются потребителями товарного газа, поскольку отсутствует подключение к системе газоснабжения. Вместе с тем необходимо отметить, что пропускная способность газопровода, проложенного по улице, позволяет подключать дополнительно других потребителей и не влечет за собой снижение давления.

Получить комментарий у хозяйки квартиры, в которую провели газовую трубу, не получилось. На продолжительный стук в дверь никто не открыл, хотя изнутри доносилась музыка.

