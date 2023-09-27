Уголовное дело в отношении двух бывших студенток КСТК (Костанайского социально-технического колледжа) Ангелины АНТИПЕНКО и Анастасии САВОСТЬЯНОВОЙ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 25 и 26 сентября.

Антипенко и Савостьянова заявляют, что хотели прийти с повинной, но боялись мести куратора

Они обвиняются в перевозке и распространении крупной партии психотропных веществ, обеим всего по 19 лет. Свою вину в суде полностью признали и раскаялись. Во время допроса обе плакали и сообщили, что втянула их в распространении наркотиков подруга Мария Ермакова. И не просто дала контакты телеграмм-канала, администратор которого давал девушкам задания, куда и сколько положить свертков, а сама участвовала в распределении первых закладок. Сама Ермакова, которую допросили в суде по ходатайству адвоката подсудимых, свою вину полностью отрицала.

На заседаниях 25 и 26 сентября выяснилась еще одна любопытная деталь. В суде показали видео допросов Савостьяновой и Антипенко. Согласно обвинительному заключению, задание по перевозке крупной партии наркотиков в нерасфасованном виде девушки получили в январе 2023 года. Куратор объяснил им, что пакет нужно забрать в Петропавловске, в подъезде одного из домов. Однако изначально девушки не признались, что получили такое задание от того, кто ими руководил. На допросах они уверяли, что поехали в Петропавловск просто погостить у тети Ангелины Антипенко, но «случайно нашли наркотики».

- Мы зашли в подъезд, случайно заглянули в электросчетчик и увидели там большой целлофановый пакет. Мы со смехом его достали, - говорит на видео во время дачи показаний Анастасия Савостьянова.

- Как вы поняли что это наркотики? Вы до этого их видели? - спрашивает следователь.

- Видели в интерете и социальных сетях, в Instagram, - поясняет Савостьянова. - И решили, что их можно продать и заработать на них...

- Кто это решил и предложил - вы или Антипенко? - интересуется следователь.

Савостьянова отвечает, что решение приняли вместе в один момент. На замечание следователя о том, что так не бывает, Савостьянова продолжает настаивать на своем.

Почти такими же были первоначальные показания Ангелины Антипенко. Она тоже утверждала, что наркотики привезли из Петропавловска и распространяли в Костанае не по заданию куратора, а случайно, потому что просто их нашли и решили заработать.

В суде обе поменяли показания, заявив, что теперь говорят правду. А до этого боялись ее сказать, потому их запугал куратор. Им было настолько страшно, что не решились сознаться даже родителям, потому что угрозы поступали и в их адрес.

В суде девушки просили не наказывать их строго, потому что они давно хотели сами сдаться полиции, но не знали, как это сделать.

Гособвинитель ходатайствовал о принудительном приводе свидетелей

25 сентября в суде должны были допросить еще двух важных свидетелей, но, несмотря на неоднократные уведомления прокурора, они так и не явились. Государственный обвинитель подал ходатайство об их принудительном приводе. А адвокаты предоставили положительные характеристики на обеих подсудимых. В частности о том, что их не раз оставляли с маленькими детьми и они хорошо себя показали, никто ничего плохого о них сказать не может.

Прения по делу назначены на 28 сентября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ