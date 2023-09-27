В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры? «Голос народа» спросил экспертов.

Фото: Голос народа

Тенге по отношению к доллару начал стремительно падать в начале сентября. Финансист Расул Рысмамбетов считает, что основная причина падения – намерения ФРС США повысить базовую ставку.

«Если бы наш тенге был валютой торговли хотя бы для соседних стран, то намерения нашего Нацбанка повысить или понизить ставку вознаграждения так же отражались бы на соседях. Но мы торгуем в других валютах. В первую очередь – в долларах. Поэтому все процессы, связанные с этой валютой на нас, как и на весь мир, оказывают очень сильное влияние», - говорит Рысмамбетов.

Кроме того, как напоминает финансист, курсовая разница – это зеркало разниц экономики.

«В настоящее время я не думаю, что наше правительство делает хоть что-то, чтобы удержать курс тенге. Да и зачем? Пусть лучше будет реальная картина. Лучше направить усилия на развитие экономики и производств, чтобы тенге укреплялся по-настоящему», - говорит он.

В то же время, как напоминает Расул Рысмамбетов, нельзя сбрасывать со счетов сезонные колебания курса. Конец года – это время выплаты долгов. Не исключено, что курс доллара вырос на фоне повышенного спроса на него со стороны крупных компаний, которые должны отдавать валютные кредиты.

С деятельностью крупных компаний, но в немного ином ракурсе связывает нынешнее падение тенге и независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

«Если посмотреть цикличность, то у нас циклы составляют 10 – 14 дней. Для чего это нужно? Мне кажется, что основная причина – помощь «нужным» людям. Они в момент подъема курса доллары скидывают, на моменте падения – покупают. И все, вроде, довольны, и одномоментных девальваций, как было ранее, нет», - говорит он.

Эксперт по банковским вопросам считает, что доллар в ближайшие недели сильно падать не будет, а потом, скорее всего, даже укрепится до примерно 470 тенге за штуку.

Вырастет курс после – только к концу года, когда тем самым «нужным» людям надо будет считать прибыль.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев росту курса доллара даже рад.

«Курс - это продукт экономики. Мне кажется, что сейчас он более или менее реален, а вот зимой и весной был слишком искусственно укреплен. Потому что я смотрю бюджет, он сверстан из расчета в 470 тенге за доллар. И это, надо полагать, и был реальный курс на момент расчета. Таким образом, на поддержание заниженного курса наш бюджет и Нацфонд все это время тратили огромные деньги. Зачем это?», - говорит Андрей Чеботарев.

В то, что «зеленый» пробьет в этом году психологический потолок в 500 тенге за штуку, финансист не верит.

«Во всяком случае, внутренних предпосылок к этому нет. Но все возможно, если сильно подешевеет нефть или если на Россию, с которой мы, как не крути, очень близки, наложат новые санкции», - рассуждает он.

Между тем, любой рост курса доллара моментально сказывается на ценах в казахстанских магазинах. Насколько подорожают продукты, одежда и все остальное в этот раз? Точного прогноза никто дать не может, однако Андрей Чеботарев смотрит в будущее с оптимизмом: