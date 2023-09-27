Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил ввести реестр абьюзеров в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С подобным предложением депутат выступил на тематическом заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса "О вопросах противодействия бытовому насилию".

"Все склоняются к ужесточению ответственности, я тоже. Поэтому я предложил семейное насилие включить в отягчающие обстоятельства в Уголовном кодексе. Когда мы вводим отягчающие обстоятельства, то тогда, я думаю, семейные насильники несколько раз подумают. Помимо этого, я предложил разработать так называемый реестр семейных насильников или абьюзеров.

Это действенная мера, у нас таких реестров очень много, например, реестр лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов, или реестр лиц, которые не используют земельные участки по назначению, не рационально используют, они лишаются возможности в течение трех получить земельный участок, (вносится пометка. - Прим.) в кредитное досье в банках второго уровня", - сказал депутат.

Депутат предложил включать в реестр абъюзеров по решению суда и на 10 лет.

"Если этот реестр разрабатывать, то, конечно же, не по жалобе граждан, должно быть решение суда. У нас есть статьи за побои, причинение средней тяжести, легкой степени тяжести. Если по этим статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в законную силу, оно может стать основанием включения его в реестр", - добавил Базарбек.

По его словам, молодые девушки смогут руководствоваться подобным реестром при выборе спутника жизни.

"Среди вас есть незамужние девушки - вы в реестр заглянули, а он, оказывается, в 2020 году попал в список как семейный абьюзер. Нормальный человек, наверное, не будет с таким продолжать общение. Он будет объяснять, что случайно попал, что исправился, но для молодых девушек это будет сигнал. Она познакомилась с парнем, хочет с ним создать семью, она с подругами посоветуется, дело посмотрит, постановление посмотрит, ему в лицо скажет, что не будет с ним общаться", - сказал он.