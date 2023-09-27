24 сентября в Костанае случилось неожиданное, но радостное событие - город посетил Сергей Александрович Карякин, вошедший в свое время в Книгу рекордов Гинесса, как самый молодой шахматный гроссмейстер.

Встречу организовали спонтанно - Карякин, очутившись в Костанае, захотел посетить и наш Шахматный клуб, где уже побывали и Анатолий Карпов, и Борис Спасский. В дороге случилась задержка, и встреча, ожидавшаяся в 7 вечера, началась лишь около половины десятого. Да и известить успели немногих. Тем не менее, для тех, кто оказался в клубе, встреча с игроком такого масштаба стала незабываемой.

Один из главных ее организаторов, тренер Павел РУСАНОВ рассказывает, как увлеченно задавались вопросы и как просто и при этом обстоятельно звучали ответы:

- Отдав десятилетия работе педагога, я хотел бы здесь обратить внимание на вопросы, связанные с взращиванием шахматиста. Биография Карякина говорит не только о его качествах вундеркинда, но и о страстной увлеченности. Уже с четвертого класса, акцентировашись на домашнем обучении, он отдавал шахматам по 6 и более часов в день. Но на встрече в Костанае, отвечая на вопросы юных шахматистов, он обратил внимание, что главное – не затраченное время. Дело не в том, сколько должны длиться занятия, а в том, насколько они интенсивны и как сосредоточен занимающийся. К тому же Карякин - не просто «шахматный сиделец». Он увлекался и плаванием, и бегом, и футболом, и волейболом. Что напоминает серию шутливых рисунков знаменитого датского карикатуриста Бидструпа – некто потеет под штангой, бегает, плавает и в итоге... садится за шахматный столик. Что же касается собственно шахмат, то Сергей Александрович заметил: он решал много задач, этюдов – то есть позиций, развивавших нестандартное мышление, что оказывается очень значимым в практической игре.

Любопытно, что названный лучшим тренером мира (но уже по шашкам) украинский ас Александр Вирный писал, что обучающиеся не должны заучивать дебютные варианты. Главное – чувствовать логику стратегической игры, и, конечно же, развивать тактическое мышление. Сходство налицо: живая, динамичная мысль, а не нудная зубрежка - основа реальных успехов.

Очень важно и отношение к неудачам. На вопрос «Было ли желание бросить шахматы?» знаменитый гроссмейстер, чемпион и корифей шахмат ответил: «Нет». Уточнил - были, конечно, и досадные моменты. Одно дело, когда партию уступаешь в достойной борьбе, а другое – в результате грубых ошибок. Так, еще совсем ребенком после трудной трехдневной поездки он сразу попал на престижный турнир. И… утомленный, несосредоточенный, проиграл первую партию буквально за считанные ходы. И что же? Остальные восемь партий Карякин выиграл и заслуженно стал победителем турнира. Вот оно, на практике, а не на словах продемонстрированное умение: держать удар и падая - подниматься!

Но дальше встает уже резонный вопрос не к гроссмейстеру и чемпиону, а к родителям и юным шахматистам: «А для чего им шахматы?»

Одного ответа нет. Особенно одаренным и увлеченным, как неожиданный гость нашего города, конечно же, уместно сосредоточится на особой концентрации усилий на шахматах и не слишком разбрасываться (речь не идет о безусловно необходимой «физической форме»). Но совершенно очевидно, что основная масса игроков не станет даже чемпионами страны, региона.

Так для чего же тогда изнурительные часы за шахматной доской? Если это просто изнурительные часы – то ни для чего. И здесь уместно посоветовать, в первую очередь, родителям книгу Кикнадзе «Испытание детством». Но если шахматы, шашки, го или тогызкумалак не просто дисциплинируют, приучают к сосредоточенности, интеллектуальной и физической выносливости, а и дают радость и азарт борьбы, наслаждение от собственного решения заковыристой, но красивой задачи, то тогда интеллектуальные игры полезны всем.

Нам же остается завершить эти спонтанные заметки словами самой искренней благодарности к руководству и сотрудникам Шахматного клуба, спорткомитета, и всем тем, благодаря чьим усилиям уже сам Костанай становится заметной звездочкой на республиканском (и только ли?) небосклоне.

Фото предоставлено организаторами встречи