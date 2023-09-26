ДТП произошло в ночь с 25 на 26 сентября. Мотоциклисты пострадали, но остались живы. В 00:04 в полицию поступило сообщение, о том, что на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова автомобиль сбил двух мотоциклистов.

- Водитель автомашины «ВАЗ 2112», следуя по улице Абая в направлении центра, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на улицу Арыстанбекова не уступил дорогу двум транспортным средствам - мотоциклам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП мотоциклисты получили различные травмы, назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля «ВАЗ 2112» начато административное производство, предусмотренное статьей 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Процессуальное решение примет административный суд.