26 сентября 2023, 16:34

На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК. В конкурсе принимали участие 9 конкурсантов с разных региональных командовании и академии НГ РК, а также бригад в прямом подчиненнии главноекомандующего Нацгвардии.

Честь Костанайской воинской части 6697 защищал рядовой Кирилл Пономаренко и показал себя с лучшей стороны: он занял почетное место гран-при. Награду ему вручил заместитель главнокомандующего НГ РК, "Халық қаһарманы", генерал- майор Умбетов Кайрат Жарылкасынұлы.