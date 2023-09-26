Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Воинская часть 6697 г. Костанай
26 сентября 2023, 16:34
На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК. В конкурсе принимали участие 9 конкурсантов с разных региональных командовании и академии НГ РК, а также бригад в прямом подчиненнии главноекомандующего Нацгвардии.
Честь Костанайской воинской части 6697 защищал рядовой Кирилл Пономаренко и показал себя с лучшей стороны: он занял почетное место гран-при. Награду ему вручил заместитель главнокомандующего НГ РК, "Халық қаһарманы", генерал- майор Умбетов Кайрат Жарылкасынұлы.
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