Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась по поводу предложения депутата Мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Во время брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, что глава ведомства думает о предложении депутата Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге.

Отвечая на вопрос, Жакупова постаралась объяснить "почему минимальная заработная плата сегодня 85 тысяч, а не 300".

"Во-первых, до 2018 года минимальная зарплата была 28 тысяч тенге. Мы ее вводили как социальный минимальный стандарт, то есть ниже этой выплаты не должны были платить. В 2019 году она выросла до 42 500, далее 60 тысяч, 70 тысяч и в следующем году - 85 тысяч. Эту цифру мы должны воспринимать, как минимальный социальный стандарт. Никто из работодателей не должен платить ниже этого показателя. Это не означает, что все казахстанцы получают только МЗП 300 тысяч. Конечно было бы классно сделать так в Казахстане, но мы должны подумать о малом и среднем бизнесе", - пояснила министр.

По словам Жакуповой, помимо того, что бизнесменам приходится платить заработную плату не ниже МЗП, они "должны платить обязательные платежи, а значит это будет очень большая нагрузка для бизнеса".

"Поэтому эта сумма определена в соответствии с разработанной методологией, она не получила еще законодательного закрепления, но есть факт, что мы ее привязали к средней заработной плате и к производительности труда. И третий факт, почему не может быть 300 тысяч - 85 тысяч платится за неквалифицированный труд. Нет требований к компетенциям, навыкам, знаниям", - добавила Светлана Жакупова.