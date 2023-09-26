Дефицит медиков наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, передает Informburo.kz.

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В Казахстане разработают новые методы стимулирования, чтобы выпускники медвузов и опытные врачи приезжали работать в сёлах. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"Для обеспечения кадрами, в первую очередь – узкими специалистами, надо проработать вопросы привлечения как выпускников медицинских университетов и колледжей, так и опытных специалистов для работы в регионах, особенно в сёлах. Как видим, проводимой работы недостаточно, надо разработать новые методы стимулирования", – сказал Алихан Смаилов на заседании правительства.

Министр здравоохранения Ажар Гиният подчеркнула, что потребность в медицинских кадрах всё ещё сохраняется. Дефицит наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях.

"В этом году реализуется пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", по которому до конца 2025 года построят 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, организуют 32 современные многопрофильные районные центральные больницы, подготовят 1100 медицинских работников для сельского здравоохранения", – добавила Ажар Гиният.

На сегодня в более 200 сельских населённых пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техники – 50%. Медицинская помощь в сёлах с населением до 50 человек оказывается медицинской сестрой без помещения, в сёлах, где 500 жителей, увеличили количество медработников с одного до трёх.