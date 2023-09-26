Турниры провели 23 и 24 сентября в Шахматном клубе и областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого по инициативе городского Совета ветеранов при содействии руководства и сотрудников Шахматного клуба.

Турнир по шахматам прошел в воскресенье. Как сообщил главный судья соревнований Валерий Николаев, возраст всех участников - более 70 лет. Самый старший – Юрий Федорович Соколов, 1936 г. р. - занял 13 место среди 20 участников. Эти цифры тем более показательны, что играли 7 туров по швейцарской системе фактически в быстрые шахматы, требовавшие и быстрой реакции.

Победителем турнира стал Жумабек Дощанов, набравший 6 очков из 7-ми. На пол очка отстал от него Владимир Ещенко. Третьим с пятью очками стал Павел Дубровин.

Турнир по шашкам проходил 2 дня: первый день в Шахматном клубе, второй – в библиотеке. Регламент потребовал от участников особой выносливости: 15 минут на партию при микроматчах в две партии с учетом перемены цветов. Такая перемена необходима, потому что в шашках первый ход вытягивается по жребию, когда дебют может быть «неудобным». Регламент обусловлен тем, что в турнирах по шашкам обычно участвуют представители КОС – инвалиды с ограничениями, связанными со зрением.

Среди женщин первой стала мастер спорта Софья Ершова, вошедшая в команду РК. которая заняла в мае этого года в Турции 1-е место в мире среди инвалидов по зрению. В этом же году Ершова стала чемпионкой Казахстана среди женщин с ограниченным зрением. Второй стала играющая только руками Людмила Тупицына, она уже второй раз подряд оказывается первой на мировых чемпионатах среди своей категории (незрячих). Третья – Эмиля Дабылова.

У мужчин с 27 очками из 30-ти первенствовал Юрий Бондаренко. Вторым с результатом 22,5 очка стал Касым Сатубалдин, успешно играющий в целом ряде турниров последних лет. Третьим с фантастическим результатом стал призер майского чемпионата мира по стоклеточным шашкам Петр Самойлов, опередивший на пол очка ближайших соперников. Это фантастический результат с учетом того, что он, играя лишь руками, уложился в общий регламент, гораздо более жесткий, чем тот, что практикуется на соревнованиях инвалидов по зрению.

Фото предоставлены организаторами турнира