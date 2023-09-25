По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 сентября, в конце дня на западе, севере и востоке области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на западе и востоке туман. В среду дождь прогнозируется на севере и востоке, в ночные и утренние часы на западе и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае небольшой дождь ожидается в конце дня вторника, в среду - переменная облачность без осадков.

- Ближайшие ночи будут прохладными, а дни тёплыми, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В ночь на вторник ожидаемая температура по области составит 7-12°С, в Костанае 8-10°С. Днем по области воздух прогреется до 20-25 градусов, в Костанае до 22-24°С. В среду на территории области ожидаем ночью 3-8, на юге 11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 16-21°С. В Костанае в среду ночью термометры покажут 6-8°С, днём — 19-21°С.

Во вторник ветер будет менять направление с северо-западного в на западное. Скорость его составит 7-12 м/с с порывами при грозе до 15-20 м/с. В среду прогнозируется западный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на юге и востоке области.



