«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Андрей СКИБА
25 сентября 2023, 15:10 | ЖКХ
Месячник начинается сегодня, 25 сентября, и закончится 25 октября. Об этом на аппаратном совещании в городском акимате сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Жундубаев отметил, что в четверг, 28 сентября, будет общегородской субботник, и призвал жителей города, руководителей госучреждений, других организаций, предпринимателей приступить к очистке города от мусора, листвы и грязи.
Вывоз собранного на субботнике мусора на полигон будет бесплатным.
- Давайте к зиме подготовимся! Насчет закрепленных за вами территорий можно обратиться в отдел ЖКХ, - подытожил аким Костаная. - Поэтому давайте, все вместе возьмемся и сделаем город чистым!
Фото Андрея СКИБЫ
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