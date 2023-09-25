Месячник начинается сегодня, 25 сентября, и закончится 25 октября. Об этом на аппаратном совещании в городском акимате сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Жундубаев отметил, что в четверг, 28 сентября, будет общегородской субботник, и призвал жителей города, руководителей госучреждений, других организаций, предпринимателей приступить к очистке города от мусора, листвы и грязи.

Вывоз собранного на субботнике мусора на полигон будет бесплатным.



- Давайте к зиме подготовимся! Насчет закрепленных за вами территорий можно обратиться в отдел ЖКХ, - подытожил аким Костаная. - Поэтому давайте, все вместе возьмемся и сделаем город чистым!

Фото Андрея СКИБЫ