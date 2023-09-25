В минувшие выходные состоялись игры 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Серж Дебле не попадает в створ ворот «Жетысу» из выгодного положения / Скриншот трансляции

А сам тур прошел в честь олимпийского чемпиона Евгения Яровенко. Евгений Викторович является воспитанником жамбылского футбола, дебютировал в составе «Химика», после чего в 1981 году перешел в «Кайрат», а в 1986 году стал его капитаном. В 1987 году алматинский клуб занял седьмое место в чемпионате Советского Союза, а Яровенко по итогам сезона попал в список 33-х лучших игроков чемпионата под первым номером. В 1989 году он перешел в «Днепр», с которым выиграл Кубок СССР и серебряные медали чемпионата. Затем он выступал в «Роторе» (Волгоград), «Ворскле» (Полтава, Украина), «Ниве» (Тернополь, Украина), «Конту» (Финляндия), «Днепр» (Украина), «Сарыерспор» (Турция), «Торпедо» (Волжский, Россия), «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) и «Металлург» (Запорожье, Украина).

Яровенко в составе олимпийской сборной СССР сыграл во всех играх отборочного турнира к Олимпиаде 1988 года. А в заключительной игре олимпийского турнира, в которой сборная СССР одержала победу над сборной Бразилии, играл персонально против бразильца Ромарио. Также он провел два матча за основную сборную СССР. В 2003 году Яровенко был удостоен юбилейной награды УЕФА, как самый выдающийся футболист Казахстана за последние 50 лет (1954-2003 гг.). Завершив игровую карьеру, он работал тренером в ряде украинских команд, а в 2006 году вернулся на родину, в разные годы возглавляя «Есиль-Богатырь» (2006-2008 гг.), молодежную сборную Казахстана (2007-2008 гг.) и «Тараз» (2014-2015 гг.).

В 23-м туре шедший на седьмом месте «Тобол», в активе которого было 28 очков после 20 проведенных игр, принимал на своем поле «Жетысу», занимавший восьмую строчку в турнирной таблице и отстававший от костанайского клуба на 3 очка. Матч первого круга между этими командами в Талдыкоргане победителя не выявил - 1:1.

В стартовом составе «Тобола» на поле вышли голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники Евгений Шахов, Серикжан Мужиков (к) и Самат Жарынбетов, а также нападающие Ислам Чесноков, Серж Дебле и Игор Иванович.

Уже на 2-й минуте «Тобол» провел быструю атаку, которую начал Мужиков на своей половине поля у левой бровки. Капитан костанайского клуба от центральной линии прокинул мяч между двумя игроками «Жетысу» Чеснокову, который продвинулся вперед и сделал передачу в центр Жарынбетову. А тот прошел до дуги штрафной площади и пробил в левый нижний угол ворот. Сергей Ревякин в прыжке дотянулся до мяча, который от рук российского голкипера гостей отлетел в штангу, а затем в поле. Первым на добивании был Дебле, который пробил головой в падении из центра штрафной площади, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. На 8-й минуте защитники гостей на подступах к своей штрафной площади остановили проход Чеснокова, смещавшегося с левого фланга в центр. К отбитому мячу первым успел Шатов, пробивший с ходу метров с 25-ти в правый нижний угол ворот, но голкипер «Жетысу» в падении поймал мяч.

Гости ответили на 10-й минуте прострелом слева капитана талдыкорганского клуба защитника Асхата Балтабекова, но Коновалов в падении выбил мяч. А через пять минут Мужиков пасом из глубины поля отправил по левому флангу к воротам Чеснокова, который дойдя почти до лицевой линии отдал мяч назад Дебле. Ивуарийский нападающий, обыграв на линии штрафной площади четырех игроков «Жетысу», сыграл в «стеночку» с Ивановичем и попытался пробить по воротам в падении с подступов к вратарской площадке, но ему помешал защитник Ильяс Амирсеитов, и мяч забрал голкипер. В ответной атаке нападающий гостей Нурберген Нурбол пробил по воротам хозяев справа из пределов штрафной площади, но его удар заблокировал Младович.

Справившись с несколькими затяжными атаками «Тобола», гости на 19-й минуте организовали быстрый выпад по правому флангу. Рогач в подкате выбил мяч из ног сербского нападающего Анеса Рушевича, но тот догнал его у лицевой линии, вошел в штрафную площадь и пробил низом между голкипером и Младовичем в центр к границам вратарской площадки на набегавшего Нурбола. Но завершить атаку тому помешал подоспевший Каиров. Пробить же по воротам получилось у форварда «Жетысу» Аслана Адила, но мяч после его удара отбил в падении Шахов, а сыгравший на добивании украинский полузащитник Иван Брикнер не попал в створ ворот.

После обмена атаками гости перехватили мяч у центрального круга и организовал проход по центру Рушевича, который дойдя до штрафной площади, пробил по воротам, но Рогач заблокировал удар. Однако атака гостей продолжилась, а после навесной подачи справа сербский полузащитник Никола Цуцкич головой в прыжке пробил по воротам из района 11-метровой отметки, но мяч попал в штангу. Хозяева ответили несколькими красивыми атаками с подключением большого количества игроков и переводами мяча с фланга на фланг, но до завершающего удара дело дошло только на 31-й минуте, когда Мужиков, войдя по центру в штрафную площадь, пробил в правый нижний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой. А через минуту Асранкулов хорошим пасом по левому краю от центральной линии вывел в штрафную площадь Чеснокова, но проход того грубо остановил защитник гостей из Кот-д’Ивуара Дидье Кадио, и главный судья встречи Антон Кучма из Кокшетау без промедления указал на «точку». Пенальти четко реализовал сам пострадавший - 1:0.

Ислам Чесноков открывает счет в матче с пенальти / Скриншот трансляции

На 36-й минуте Чесноков мог удвоить преимущество «Тобола», но после передачи Жарынбетова от правого угла штрафной площади, пробив с ходу слева, не попал в дальний угол ворот. Через две минуты в тот же угол не попал и Дебле после хорошего дриблинга в центре и удара с дуги штрафной площади. Еще через две минуты Дебле заработал штрафной удар в центре метрах в 25-ти от ворот, но Мужиков при розыгрыше стандарта пробил выше ворот. Капитан «Тобола» был неточен и спустя минуту, пробив над перекладиной из дуги штрафной площади после передачи справа Дебле, догнавшего перед этим уходящий мяч. «Тобол» продолжал атаковать, подолгу контролируя мяч, потеря которого на своей половине поля на 44-й минуте привела к ответному голу, когда получивший мяч в центре в штрафной площади Рушевич прикрыл его кропусом от Рогача и нанес удар с девяти метров в левый угол ворот - 1:1.

Начало второго тайма продолжилось контролем мяча хозяевами поля, у которых дело не доходило до завершающего удара. А вот первая после перерыва контратака гостей на 53-й минуте привела к взятию ворот. Завершил ее Нурбол, пробив безпрепятственно из центра с линии штрафной площади в правый нижний угол ворот - 1:2.

Удар головой по воротам «Жетысу» наносит Ислам Чесноков / Скриншот трансляции

Через четыре минуты после второго пропущенного гола наставник «Тобола» Милич Чурчич провел тройную замену, выпустив на поле Альберта Габараева вместо Рогача, Мильяна Вукадиновича вместо Ивановича и Йована Илича вместо Мужикова, передавшего капитанскую повязку Асранкулову. На 65-й минуте гости нарушили правила у правой боковой линии на Чеснокове, а после его подачи со стандарта во вратарскую площадку Шахов не успел к мячу, который ударом через себя отправил к границам штрафной площади Младович, но до игроков «Тобола» он не дошел.

Не принес обострения у ворот гостей розыгрыш заработанного через две минуты штрафного удар на противоположном фланге. На 69-й минуте Вукадинович, переиграв на левом краю Амирсеитова, вошел в штрафную площадь, но в последний момент его оттеснил от мяча Нурбол. Однако атака «Тобола» на этом не закончилась, и вскоре Дебле после паса пяткой Вукадиновича с линии штрафной площади выбежал один на один с голкипером, но не смог пробить слева от угла вратарской площадки, а его передача назад не нашла адресата, и через минуту он уступил место на поле Момчило Мркаичу.

На 78-й минуте после подачи слева Асранкулова, отметившегося перед этим ударом выше ворот со средней дистанции, Чесноков головой в прыжке из района 11-метровой отметки пробил в правый угол, но голкипер гостей в броске перевел мяч на угловой. А после его розыгрыша головой по воротам пробил Мркаич, но отскочивший от газона мяч рукой отбил находившийся на линии вратарской площадки Амирсеитов, однако арбитр встречи этот эпизод оставил без внимания.

Игра рукой защитника «Жетысу», не «потянувшая» на пенальти / Скриншот трансляции

Хорошо вошел в игру вышедший на замену на 76-й минуте вместо Жарынбетова Бейбит Галым. На 82-й минуте, получив в штрафной площади передачу от Младовича от центральной линии, он переиграл Балтабекова и от правого угла вратарской площадки пробил в ближний угол. Голкипер отбил мяч, и Галым нанес повторный удар практически с лицевой линии, но на этот раз мяч ушел за пределы поля от капитана гостей.

Илич и Галым разыграли мяч у углового флажка, и первый сделал навесную подачу на дальнюю штангу, откуда Кадио вновь выбил его за лицевую линию. Розыгрыш этого стандарта обострения не принес, как и заработанный Мркаичем 85-й минуте угловой удар на правом краю атаки. Через три минуты после подачи справа Чеснокова Мркаич из пределов штрафной площади пробил головой от ее границ в правый нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч. Реальный шанс сравнять счет не использовал Мркаич в добавленное время, переиграв на левом краю штрафной площади троих игроков «Жетысу» и пробив в дальний угол - мяч пролетел рядом со стойкой.

В итоге почти вдвое больше соперника владевший мячом «Тобол» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей и опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ извинился перед болельщиками за поражение и признался, что ему было стыдно:

- Было стыдно, потому что мы создавали моменты и было преимущество 1:0. Я был уверен, что будет легко через владение мячом, как мы работаем постоянно, но были ошибки, потеря концентрации, поэтому так получилось. Мы готовились к этой игре очень серьезно. Знали, что у соперника есть качество и очень хорошая дисциплина. Посмотрим, проанализируем, где ошибались. Думаю, игра была где-то равной - у нас тоже были моменты, чтобы забить. Против «Астаны» у нас тоже проблемы были. В то же время я вижу, что кто-то из футболистов расслабился, в работе и в отношении к игре, кто-то уставший. Может, не играют на сто процентов, потому что сезон у нас такой был - много игр за короткое время. Сегодня тоже не получилось. Надо двигаться дальше - через три дня у нас игра с серьезным соперником, будем готовиться. Только одна тренировка есть у нас, но надо подготовить команду к следующей игре.

Между тем борьба за чемпионский титул обострилась до предела, после того как в очном поединке лидеров «Астана» на выезде переиграла «Ордабасы» (2:1) и, набрав 46 очков, сократила отставание от него до трех очков. У идущего на третьем месте «Актобе», завершившего на выезде безголевой ничьей матч с «Кызылжаром», 45 очков.

С таким же счетом занимающий четвертое место «Кайрат» в Алматы сыграл с «Шахтером», и, набрав 39 очков, по-прежнему минимально опережает петропавловцев. Одержав домашнюю победу над «Каспием» (3:1), «Кайсар» набрал 30 очков и догнал по этому показателю «Атырау», чей поединок с «Окжетпесом» в Кокшетау завершился третьей в туре нулевой ничьей. И теперь кызылординский и атырауский клубы на два очка опережают «Тобол», который провел на два игры меньше.

В еще одном матче тура «Махтаарал» переиграл потерявшего, как и актауский клуб, шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге «Аксу» со счетом 2:0.

Матчи 24-го тура пройдут 30 сентября и 1 октября. «Тобол» в субботу, 30 октября, сыграет в Караганде с «Шахтером». А перед этим костанайский клуб проведет 27 сентября перенесенный матч 15-го тура в Петропавловске с «Кызылжаром».