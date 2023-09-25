Сотрудники роты патрульной полиции ДП Костанайской области совместно с управлением по противодействию наркопреступности задержали 26-летнего подозреваемого в распространении наркотических средств на территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржана Ахметова, житель областного центра был задержан при перевозке особо крупной партии наркотических средств – гашиша весом около 1 кг. Задержанный временно проживал на территории Петропавловска и приезжал в Костанай для закладки наркотиков.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации канала поставки и распространению наркотических средств на территории Костанайской области.

С начала года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 329 кг различных наркотических средств.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области