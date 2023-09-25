Водитель такси выразил свое недовольство низкими оценками от клиентов. Видео с его обращением стало популярным в Сети, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»

По словам мужчины, за две недели работы в такси его рейтинг упал на 20 процентов.

«А все из-за того, что вы своим вонючим пальцем ставите одну «звезду». За что? Я все эти две недели ж*пу вам лизал. «Доброе утро, добрых снов, всем классного дня!». За что вы мне ставите одну «звезду», эй?» − возмущается мужчина.

Таксист также рассказал, что у него трое детей, он снимает жилье и арендует машину, и снижение его рейтинга только ухудшает его уже непростое финансовое положение.

«Мне очень тяжело. Но вы своим пальцем ставите одну «звезду», и становится еще хуже. Этот кон...ый «Яндекс» придумал все эти правила. Если вам не нравится эконом, вызывайте бизнес-класс, приедет классная машина, чистая. Вызывайте бизнес-класс, не надо ставить нам одну «звезду». Нам и так тяжело. Одумайтесь! Чего мы такого вам сделали?» − заявил водитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krispi Almaty | Криспи Алматы (@krisp_almaty)

Многие пользователи Сети под видео отметили непростой труд таксистов, и признались, что всегда стараются ставить высокие оценки.

«Всегда ставлю 5 звезд и пишу хорошие комментарии в адрес водителя, это тяжелый труд», «Я всем ставлю 5 звезд, спасибо за вашу работу», «Все таксисты семейные, они на подработке всегда и каждый день ездят по опасным дорогам из одного края в другой. Народ, не жалейте звезды», — пишут в комментариях.