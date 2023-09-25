Чудеса на виражах
Ильяс
25 сентября 2023, 09:24
Самолёты Уральских авиалиний уже второй раз сажают в поле, первый раз в кукурузу, даже кино сняли, а второй в пшеницу.
Понимаю, что горожанину эту туфту можно загонять и он поверит. Но нам, парням от сохи, рассказывать сказки про то, как груженный 66-тонный самолёт на скорости посадили в поле, где посажена пшеница или кукуруза, не надо. При том, что в Омске гидравлика шасси не работала и вместо 2500-метровой бетонной полосы аэродрома самолёт посадили в культивированную землю, при этом не сломав шасси.
Или как чудесным образом в Алматы самолёт БекЭйр перепрыгнул бетонный забор с полными баками с пассажирами и всё в порядке, самолёт цел, пассажиры не пострадали.
Не могу понять одного, для чего они это делают?
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