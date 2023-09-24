В Казахстане планируют изменить название медали "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы". Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытые НПА", сообщает informburo.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Изменения вносят в указ президента РК от 30 сентября 2011 года № 155 по вопросам госсимволов и геральдики наград некоторых госорганов. По проекту предусматривается переименование ведомственных наград, изменение эскизов медалей и нагрудных знаков Службы государственной охраны РК.

В том числе переименуют медаль "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы" на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу"). Медалью награждаются сотрудники Службы госохраны РК за образцовое исполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину.

Новая редакция медали / Иллюстрация Министерства культуры и информации РК

Также изменят название нагрудного знака "Елбасы қорғаны" (Защитник Елбасы) в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почётный сотрудник Службы государственной охраны РК").

Новая редакция нагрудного знака/ Иллюстрация Министерства культуры и информации РК

В пояснительной записке говорится, что поправки вводят в соответствие с требованиями закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК" от 8 июня 2022 года. Тогда вступили в силу принятые на референдуме изменения, в том числе были исключены положения об особой роли и привилегиях первого президента.

Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.