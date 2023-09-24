Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ вместе со своими подчиненными вечером 21 сентября инспектировал улицы Костаная. Он проверял работу уличного освещения и отвечал на вопросы журналистов. Власти обещали, что в этом году "город должен стать светлее".

- Люди сами должны убедиться, что город стал светлее, - сказал Жундубаев. - Вы должны сделать так, чтобы зимой не было веерных отключений из-за того, что у нас кабель просырел, или он неправильно уложен. Мы не можем теперь ни на кого кивать, у нас остался только костанайский подрядчик. В этом году работали 4 компании, все местные. Должно быть качественно!

Инспекцию аким и его подчиненные проводили на новом автобусе, который с первой партией прибыл в Костанай из Караганды. Всего до конца октября должны выйти на городские улицы 47 таких автобусов. Начинаем с городского акимата. Не успели тронуться, корреспондент "НГ" обращает внимание акима на аллею по ул. Байтурсынова. Освещение здесь включили, но часть фонарей не горят.

- Кабеля перерезали, когда делали брусчатку, - сказал Жундубаев. - Да, есть такие моменты. И на других улицах. Например, на ул. Пушкина Надо этим заняться. Когда это исправят?

- На следующей неделе, - ответил инженер ТОО “Project Stroy Innovation” Марат ТЮЛЮБАЕВ.

Акима в первую очередь интересовали те улицы, где в этом году ведут капитальный ремонт уличного освещения. Всего их 31, на них из бюджета выделили 2 млрд тенге. Жунжубаев перечисляет: установят более 5000 димированных светильников, тем самым увеличить мощность светильников со 100 до 200 ватт, заменят кабеля и 2000 опор, а оператор сможет отслеживать порывы и управлять освещением. Работы выполнены на 65-70%. При этом аким отмечает, что подрядчики все равно отстают от графика.

- Это какая улица? Аль-Фараби? Когда вы завершите ремонт освещения на этой улице? - спрашивает аким Костаная.

- Еще примерно три недели, потому что ее только начали делать, - ответил Тюлюбаев. - Здесь новые опоры сделали, старые еще не демонтировали.

Новые светильники отличаются тем, что используют лампы с холодным светом. Журналисты поинтересовались - почему же отказались от ламп со светом в теплых тонах?

- При холодном свете ночью лучше видно, чем если использовать лампы с теплым, желтым светом, - ответил Тюлюбаев. - Теплое освещение обычно используют в парках, чтобы создать какую-то атмосферу. А на улицах лучше холодное освещение.

Автобус делает остановки на тех объектах, где ремонт освещения уже завершили. Например, на парковке перед аэропортом. Здесь не только заменили светильники, но и расширили парковку со 150 до 250 мест, а также заменили остановочный павильон. На всех объектах акима уже ждали руководители подрядных организаций, которые выполняли работы.

Руководитель ТОО "КостанайЭнергоСтрой" Александр ДЫМОВСКИЙ рассказывал акиму, что после аэропорта он приступает к замене опор освещения на ул. Хакимжанова. Ее обещают завершить до 15 октября.

- Есть сложности на этом участке, связанные с коммуникациями, - сказал Дымовский. - У нас немного затянулся вопрос с согласованием. Только из-за этого затягивается замена освещения на ул. Хакимжанова.

Корреспондент "НГ" показал акиму видео с перекрестка ул. Карбышева и Воинов-Интернационалистов. Его нам во время поездки прислали читатели. На кадрах новые опоры освещения, которые мигают как на дискотеке. Марат Тюлюбаев объясняет, что там только устанавливают новые фонари и пока используют старые линии электроэнергии. Когда монтаж завершат, мигание закончится.

В комментариях успели пожаловаться на отсутствие уличного освещения возле школы №23. Аким города сказал, что разберется с проблемой.

Там, где автобус с акимом делал остановку, с уличным освещением действительно нет проблем. Фонари горят на ул. Баймагамбетова, где поставили 193 новых светильника, и в районе Kostanay Plaza. Но участок проспекта Назарбаева от ул. Доненбаевой до ул. Майлина освещен плохо. На него нам недавно жаловался читатель.

Реконструкцию освещения на 31 улице областного центра власти планируют завершить до 1 декабря. Марат Жундубаев обещает продолжить ремонт освещения в следующем году и резюмирует, что если все пойдет по плану, то в Костанае через несколько лет "не останется улиц, куда бы не заходили с ремонтом".

Фото Георгия ГОВОРОВА