Накануне своих первых домашних матчей «Горняк» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2023/2024 - 1xBet Pro Hokei Ligasy провел в Кокшетау два матча с «Арланом». Для кокшетауского клуба, который в прошедшем в конце августа розыгрыше Кубка РК дошел до финала, где уступил в овертайме ташкентскому ХК «Хумо», матчи с рудничанами стали первыми в стартовавшем 9 сентября чемпионате. «Горняк» же на старте одержал две гостевые победы над петропавловским «Кулагером» (2:1 и 3:2 Б).

Опасный момент у ворот "Горняка"/ Фото vk.com/hcarlankokshetau

Поединки «Арлан» - «Горняк» прошли на льду Дворца спорта «Бурабай». Счет в первом матче на 4-й минуте открыл нападающий кокшетаусцев Евгений Оксентюк. Он же через четыре минуты удвоил преимущество «Арлана».

Во втором периоде в течение пяти минут в ворота рудненского клуба, которые защищал Владислав Нурек, влетели еще три шайбы. На 29-й и 33-й минутах отличились форварды хозяев Иван Курдин и Владислав Дюкарев, а на 34-й минуте капитан «Арлана» латвийский защитник Эдгарс Сиксна реализовал численное преимущество после удаление в составе «Горняка» Сергея Лазарева за подножку. В оставшееся до конца второй двадцатиминутки время и в третьем периоде «Горняк» сохранил свои ворота в неприкосновенности, но при этом так и не смог ни разу огорчить признанного лучшим игроком матча вратаря «Арлана» Арсения Ахметова, нанеся в общей сложности по воротам соперника 22 броска. В итоге победа «Арлана» - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

Во второй встрече счет также был открыт на 4-й минуте и тем же Оксентюком, когда «Горняк» после удаления Анатолия Шишова за задержку соперника играл в меньшинстве. А через 18 секунд убежавший на рандеву с Нуреком нападающий хозяев Андрей Павленко удвоил преимущество «Арлана».

Из 41-й попытки забросить шайбу в ворота "Арлана" лишь одна оказалась удачной / Фото vk.com/hcarlankokshetau

«Горняк» сократил отставание на 15-й минуте, после того как Дмитрий Селютин в левом углу площадки за воротами «Арлана» выиграл борьбу за шайбу у двух игроков соперника, отдал передачу Шишову, а тот сделал пас вдоль борта Даниле Щекину, который броском с ходу поразил дальний угол ворот кокшетауского клуба.

Однако менее чем через минуту нападающий «Арлана» Егор Буяльский сделал счет 3:1 в пользу своего клуба. Во втором периоде после дубля нападающего кокшетаусцев Владислава Дюкарева, отличившегося на 27-й и 32-й минутах, при счете 5:1 в пользу хозяев место в воротах «Горняка» занял Илья Лигай. Но до второго перерыва и он успел вытащить шайбу из сетки своих ворот после точного броска Егора Лихотникова.

В начале третьего периода дважды отличился форвард «Арлана» Денис Чапоров, а на 52-й минуте третий дубль в матче оформил Буяльский, забросивший девятую шайбу в ворота «Горняка», поставив точку в матче - 9:1 (3:1, 3:0, 3:0).

Лучшие игроки первого матча: капитан "Горняка" защитник Александр Куршук и голкипер "Арлана" Арсений Ахметов / Фото vk.com/hcarlankokshetau

После матчей главный тренер ХК «Горняк» Сергей Невструев сказал, что сложно комментировать такие поражения:

- Мы уступили сопернику по всем компонентам игры. «Арлан» больше двигался, у его игроков было больше желания выиграть. У таких поражений много факторов: кто-то не должным образом отнесся к этим встречам, у кого-то, возможно, была эйфория после двух тяжелых побед в Петропавловске, где мы показали хорошую игру. И «Арлан» преподал нам своеобразный урок.

Следующие матчи регулярного чемпионата «Горняк» проведет 24 и 25 сентября на своем льду против столичного «Номада», одержавшего в шести проведенных играх четыре победы и с 8 набранными очками располагающегося на третьей строчке в турнирной таблице.