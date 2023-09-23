Случай произошел два дня назад в Рудном. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции по Костанайской области, мошенники по телефону рассказали 72-летней пенсионерке, что ее деньги хранятся на ненадежном счете. Они предложили ей съездить в банк, снять все деньги, около 3,5 млн тенге, и положить средства на указанный ими счет. При этом неизвестные предупредили женщину, чтобы она не разговаривала с сотрудниками банка и полицейскими.

Фото пресс-службы Департамента полиции Костанайской области

В банке на пенсионерку обратили внимание участковые инспектора Бекзат ИМАНБЕКОВ и Багдат ИСЛАМБЕК. Они заметили, что "пожилая женщина ведет себя нервно и подозрительно".

- Бабушка обратилась к нам с просьбой, заказать такси, - рассказал Иманбаев. - При этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать на определенный адрес, где нужно положить на счёт деньги. Мы сразу поняли в чем дело.

Полицейские успокоили женщину и попросили положить трубку, прекратить разговор с мошенниками. Злоумышленники кричали в трубку, чтобы пенсионерка не слушала полицейских и ушла из банка.

- Мы бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников, - сообщили участковые. - Правда их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После, мы вернулись в банк, положили деньги обратно на счёт и отвезти женщину домой. Еще раз рассказали ей о схемах мошенников и попросили быть более бдительной.

Как отмечают в сообщении ДП, пенсионерка поблагодарила инспекторов за бдительность. И добавили, что проводят "оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц".