7 лет колонии за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни дали жителю Костаная
23 сентября 2023, 17:23 | Криминал
Расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни завершено. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщается на сайте комитета национальной безопасности РК.
Фото: pixabay.com
Cудом района им.Б.Майлина он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы.
- Осужденный публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций, - указано в сообщении.
В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.
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