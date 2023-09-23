Расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни завершено. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщается на сайте комитета национальной безопасности РК.

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Cудом района им.Б.Майлина он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы.

- Осужденный публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций, - указано в сообщении.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.