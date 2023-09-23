В экспозиции, размещённой на втором этаже картинной галереи, более 60 работ, в которых учащиеся копировали произведения известных мастеров живописи. Для наглядности рядом с каждой ученической работой висит небольшая репродукция оригинала.

Посетители выставки могли сравнить копию с репродукцией оригинала

Школа им. Л.И. Русина отличается тем, что обучает не только детей. Сюда может прийти человек любого возраста и его научат рисовать. Вот и на этой выставке можно найти работы и детей и взрослых: самому младшему автору 9 лет, самому старшему – 69. Для копирования ученики школы выбирали произведения Айвазовского, Брюллова, Дали, Пикассо, Модильяни, Куинджи, Кандинского, Врубеля и других художников, чьи имена навечно вписаны в историю живописи.

Анжела Радзиевская, 14 лет. И.Айвазовский "Бриг "Меркурий" после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой"

Людмила Кобзева, академический курс для взрослых. Винсент Ван Гог "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой"

Копирование – один из классических методов обучения художников. Создание копии это не просто перерисовка чужого произведения, ведь копировщику требуется приложить всё своё мастерство, чтобы приблизиться к оригиналу. Многие именитые художники, будучи уже признанными мастерами, продолжали рисовать копии для совершенствования собственных навыков.

Сания Карпыкова, 16 лет. И.Айвазовский "Девятый вал"

Впрочем, копия не должна повторять оригинал «один в один», есть возможность для интерпретации копируемого сюжета и внесения своих нюансов в технику исполнения.

Галина Шестакова: "Я вас призываю - не будьте уж слишком строги"

- Наши художники замахнулись выполнять копии маститых живописцев,- сказала преподаватель школы Галина ШЕСТАКОВА. – Многие могут задаться вопросом: «А почему копии? Почему нельзя дать учащимся возможность воплощать свои собственные замыслы?». Вопрос вполне справедливый. Но дело в том, что копия – это некая ступень в процессе обучения, ступень обязательная. Когда учащиеся выполняют копии, они погружаются тонкости композиции, рисунка, цветового настроя произведения. Конечно, глядя на копии, выполненные нашими учениками и сравнивая их с оригиналами, вы можете найти некоторые несоответствия. Но, я вас призываю – не будьте уж слишком строги. Они не волшебники, они только учатся и делают свои шаги к мастерству. Надо сказать, что преодолевают они этот путь весьма успешно.

Диана Шеффер, 15 лет. К. Брюллов "Последний день Помпеи"

Ирина Есина, академический курс для взрослых. В.Поленов "Речка Свинка близ Алексина"

Работы в экспозиции и в самом деле очень разные по степени приближения к оригиналу. Но за каждой из них чувствуется настоящее пламя творчества. А исполнения «тютелька в тютельку» и не подразумевалось, важно было при создании копии не только показать сумму накопленных навыков, но и проявить свою индивидуальность.

София Гальчук, 12 лет. А.Модильяни "Девушка в желтом платье"

Александр Малов, академический курс для взрослых. П.Пикассо "Любительница абсента"

- Прекрасно, когда хороший глаз у художника, и он точно вычерчивает то, что на оригинале, но когда он сохраняет ещё и самого себя, пишет, как он умеет, как он видит эту картину, вот это самое дорогое,- подчеркнул заслуженный артист РФ Валерий ЗАХАРЬЕВ. – Маяковский гениально сказал: «Самая главная моя заслуга, это то, что я сумел не научиться писать обыкновенные стихи». Вот и этим авторам я хочу посоветовать, пробуя себя на примерах лучших произведений живописи, делать так же талантливо, так же горячо, как делали эти выдающиеся мастера, но всё же так, как вы видите.

Анастасия Евтушенко, 13 лет. Н. Альтман "Встреча Шаббата"

Выставка будет работать в течение месяца. Приходите, посмотрите, чему можно научиться, возможно, вы тоже захотите стать учеником художественной школы им. Л. И. Русина, неважно, сколько вам лет.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ