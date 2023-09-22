В субботу, 23 сентября, ночью на севере и востоке, а днем на востоке региона синоптики прогнозируют дождь. днем на востоке области гроза, ночью и утром на северо-западе и западе и юге туман. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с, ночью на севере и востоке, а днем на востоке порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на юге 12 градусов. днем 15...20 градусов, на юге 3 градуса.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура ночью 8...10 градусов, днем 18...20.

- Погода в выходные и понедельник будет находится под влиянием антициклона, но в субботу на погоду на севере и востоке региона будет оказывать влияние ложбина циклона, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН.

В воскресенье и понедельник, 24-25 сентября, показания погоды будут одинаковыми, кроме температуры. Без осадков, ночью и утром на западе и юге туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с.

В воскресенье ночью 1...6 градусов, на западе и севере заморозки - до -2 градусов. Днем 18...23 градусов.

В понедельник ночью 3...8 градусов, на севере региона 11, на юге на почве заморозки - до -1 градуса. Днем 20...22 градусов.

В Костанае в воскресенье ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4...6 градусов, днем 21...23. В понедельник ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6...8 градусов, днем 22...24.

Фото Андрея СКИБЫ