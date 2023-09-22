Какие продукты подешевели в Казахстане
Tengrinews.kz
Некоторые социально значимые продовольственные товары продолжают дешеветь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Снижение небольшое, зато речь идет о уже шестом подряд недельном снижении цен.
Больше всего продукты подешевели в Конаеве – минус 0,5 процента, а вот в Жезказгане, Караганде, Петропавловске и Семее цены выросли – на 0,1 процента.
Самый заметный вклад в снижение цен на уровне республики внесли лук и картофель: минус 3,4 процента и 2,1 процента соответственно. Оба товара при этом дешевеют уже 9 недель.
По 0,5 процента потеряли в цене гречка и белокочанная капуста, по 0,4 процента - подсолнечное масло и сахар.
Морковка стала стоить на 0,3 процента меньше, на 0,1 процента подешевели рожки и кефир.
Цены на муку и пшеничный хлеб не изменились, а вот все остальные социально значимые продукты даже подорожали. Заметнее всего выросла цена на яйца, на 0,9 процента, причем рост отмечается уже 10 недель.
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