Обменный курс тенге к доллару США пробил отметку в 478 с начала декабря 2022 года. Почему казахстанская валюта стремительно слабеет и что будет с ценами, выяснила Orda.kz.

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Валютная пара USD/KZT на бирже KASE пробила отметку в 478, что является максимальным значением с 4 декабря 2022 года. Последние два месяца ослабление валютного курса набрало серьёзные обороты. Если в августе USD/KZT потерял к доллару США 3%, то в сентябре – почти 3,5% в моменте. Это происходит на фоне роста стоимости нефти, который, по идее, должен был укрепить нацвалюту, но не всё так просто.

Дорогая нефть – это выгодно

За последние две недели стоимость нефти Brent и WTI значительно выросла – более чем на 7% и на 10% соответственно. Brent уже достигла 10-месячного максимума в 95 USD за баррель. По словам генерального директора AERC Жаныбека Айгазина, это можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, мировые рынки нефти столкнулись с крупнейшим дефицитом предложения за последние 10 лет, превышающим 3 млн баррелей в день. Это произошло из-за сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.

Сегодня запасы нефти в развитых странах на 114 млн баррелей ниже среднего показателя периода 2015–2019 годов.

«Предложение нефти сокращается, и спрос остаётся неудовлетворённым, поэтому цена растёт. Некоторые эксперты прогнозируют повышение цены до 100 долларов за баррель и больше», говорит Айгазин.

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Во-вторых, значительное воздействие на мировой рынок нефти оказало восстановление промышленности Китая. По данным Национального бюро статистики, в августе рост промпроизводства в Поднебесной составил 4,5%, что стало самым быстрым темпом с апреля. А чем лучше развивается промышленность, тем выше спрос на нефть.

Айгазин отмечает, что вообще-то рост цен на нефть выгоден для Казахстана, так как страна является нетто-экспортёром нефти, то есть продаёт её больше, чем покупает. Но сегодня обстоятельства складываются иначе, и никаких бонусов для экономики республика не получает.

«Нам выгодно, чтобы нефть становилась дороже, потому что тем самым у нас увеличиваются поступления в бюджет страны от нефтегазового сектора. В теории мы должны быть в плюсе. Но есть несколько факторов, которые нивелируют бонусы от экспорта так называемого чёрного золота», – отметил эксперт.

Тенге никому не нужен?

Итак, на фоне роста цен на нефть тенге в теории должен укрепляться, но сегодня ситуация складывается иначе, и национальная валюта стремительно летит вниз. Почему же так происходит?

Айгазин называет несколько причин. Первая – низкий спрос на тенге на бирже KASE.

«Тот факт, что даже в период налоговой недели спрос на тенге не вырос, а валютная пара USD/KZT потеряла, а не укрепилась, может указывать на некоторые проблемы со спросом на тенге. Это может быть как из-за сначала снижения доли обязательной продажи валютной выручки КГС, так и её последующего приостановления», отмечает экономист.

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Вторая причина – преобладание импорта над экспортом в экономике Казахстана. По словам эксперта, показатель торгового баланса даёт чёткие сигналы того, что темп роста импорта существенно обгоняет рост экспорта, который в годовом выражении вообще падает. То есть доллар крайне необходим Казахстану для покупки импорта, поэтому спрос на него очень высок.

И, наконец, третьей причиной, по которой на фоне подорожания нефти нацвалюта падает, являются грядущие реформы в бюджетной политике РК. В том числе принятие нового Налогового кодекса. Айгазин считает, что это может оказывать серьёзное давление на настроение экономических агентов и иностранных инвесторов:

«Уже известно об инициативах по повышению НДС с 12% до 16% и о введении дифференцированного КПН по отраслям, в том числе повышении для добывающих и финансового секторов. А любое повышение налогов означает переток доходов от частного сектора государству и, как правило, негативно сказывается на экономическом росте. Поскольку не факт, что государство, распоряжаясь этими допсредствами, внесёт такой же вклад в экономический рост».

Много импортируем, дорого за это платим

Федеральный резервный фонд США на этой неделе сохранил базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Это максимальная ставка за 22 года. Благодаря этому хранить накопления в долларах становится ещё привлекательнее, и американская валюта дорожает.

«Доллар такой сильный, потому что сохранять в долларах сейчас выгоднее. На это очень повлияло решение Федерального резервного фонда о сохранении базовой ставки, которая является основным триггером экономики и показывает, насколько ценны деньги, насколько привлекательно хранить сбережения в этой валюте», объясняет Айгазин.

Для Казахстана это означает, что цены на импортные товары вырастут ещё больше. А импортируем мы, как говорилось выше, много.

С января по июль республика экспортировала товары на 44 755,7 млн долларов США, что в номинальном выражении на 8,8% меньше, чем в прошлом году. А импортировала – на 34 733 млн долларов. Это на 32,9% больше, чем год назад.

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«Импорт станет ещё дороже, потому что необходимо будет тратить больше тенге на товары, которые мы покупаем. Через эффект переноса произойдёт обесценение тенге. Разница курсов всегда переносится на внутреннюю инфляцию, но главным образом это заметно для развивающихся стран, и особенно для нетто-экспортёров нефти, коими мы и являемся. Мы себя ещё не заместили по импорту максимально. Я думаю, что сильно обесцениться тенге не дадут, но пока хороших новостей нет», - подытожил экономист.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,6% за шесть месяцев этого года. В денежном выражении он составил 16 521,5 млн долларов США, посчитали в Бюро нацстатистики. Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (28,5%), далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности (24,5%). При этом мы закупаем у государств ЕАЭС в основном продукты животного и растительного происхождения, а также готовые продовольственные товары (19,9%), металлы и изделия из них (19,1%).