Содержание учебника по литературному чтению для 3-го класса вызвало негодование у родителей школьников. В частности, речь идёт о небольшой фразе из рассказа, которую общество посчитало небрежной и безграмотной. В связи с этим казахстанцы требуют наказать авторов школьного пособия. Действительно ли его содержание не соответствует образовательной программе, разбирался корреспондент Оrda.kz.

«Верблюд нюхал рельсы и линял» – именно такая фраза присутствует в рассказе из учебника по литературному чтению. Выглядит она действительно комично, когда вырвана из контекста

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karaganda | Караганда 🇰🇿 (@karaganda.city)

Фото отрывка из этого рассказа опубликовали в одном из пабликов Караганды. Публикация набрала сотни комментариев, где пользователи иронизируют и отпускают едкие замечания по поводу верблюда.

«Составитель явно нюхал не рельсы», – пишет один из подписчиков.

Нашлись и те, кто отнёсся к этому с возмущением:

«Старые произведения из учебников убрали, зато новые оставляют желать лучшего».

Некоторым выдержкам из рассказа тоже досталось. Современные отцы и матери не оценили художественного оборота и назвали текст тарабарщиной. Кто-то даже предположил, что весь рассказ просто пропущен через гугл-переводчик.

Оказалось, что скучающие по старым учебникам возмущаются зря. Поскольку автор этого рассказа – классик детской литературы Геннадий Снегирёв.

В своём произведении советский писатель повествует о поездке в казахскую степь ранней весной. И нет там никаких третьих смыслов, только наблюдение за уникальной природой нашей страны, которая оживает после зимы.

Геннадий Снегирёв родился в Москве в 1933 году. Прежде чем заняться литературой, был звероловом, ихтиологом, смотрителем зоопарка, орнитологом, егерем. Много путешествовал. Книги Снегирёва изданы 50-миллионным тиражом в Советском Союзе, Японии, Франции, Германии, США и других странах. Его стиль сравнивают с языком детских рассказов Льва Толстого и ставят в один ряд с Михаилом Пришвиным и Борисом Житковым.