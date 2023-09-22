Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ 21 сентября прибыл в Костанайскую область, где встретился с руководителями агроформирований и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба акима региона. Визит прошел без присутствия местных СМИ.

"Поля региона в этом году тоже пострадали от проливных дождей. Из-за неблагоприятной погоды ухудшилось качество зерна нового урожая. В области основной объем составляет неклассная пшеница. Глава Минсельхоза заверил, что никто без поддержки не останется". - отмечается в сообщении.

- Есть поручение главы государства. Правительство поддержало предложенные меры по минимизации последствий. НУХ «Байтерек» решен вопрос пролонгации займов без применения штрафных санкций. Будет проведена работа по выделению дополнительных средств на субсидирование агропромышленного комплекса. Костанайской области требуется еще 16,9 млрд тенге, - сообщил Сапаров.

Регион получит дополнительно 11 тысяч тонн удешевленного горючего для сушки зерна по цене не выше 250 тенге за литр. Элеваторы работают в круглосуточном режиме, функционируют 318 зерносушилок.

Аграрии спрашивали о возврате законтрактованного зерна Продкорпорации.

- Сейчас проводится анализ состояния рынка зерна. По его итогам Продкорпорация объявит справедливую цену закупа сельхозпродукции.Компания обеспечит формирование семенного фонда и пересмотрит график поставок удешевленного зерна для производства хлеба, - сказал министр.

Айдарбек Сапаров осмотрел поля нескольких агроформирований разных районов области, ознакомился с работой хлебоприемного предприятия.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что, в этом году зерновыми засеяли 4,3 млн га. по оперативным данным на 21 сентября, убрали 32% от общей посевной площади, намолотили 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность пока составляет 9,2 ц/га.

Регион перевыполнил план по заготовке кормов. Фермеры запаслись 1,1 млн тоннами сена, 151,6 тыс. тоннами сенажа и 11,7 тыс. тоннами силоса.

Впервые в этом году казахстанские аграрии получили 58 тыс. тонн льготного дизельного топлива для заготовки кормов. Из них 6,3 тыс. тонн направили в Костанайскую область.

Фото пресс-службы акима Костанайской области